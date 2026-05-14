Tragedia en la India: Tormentas de polvo y rayos dejan casi cien muertos

Una serie de devastadoras tormentas de polvo, lluvias torrenciales y potentes descargas eléctricas han dejado un saldo trágico de al menos 96 personas fallecidas en el norte de la India. El estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, fue el epicentro del desastre ocurrido la noche del miércoles, que también dejó a más de 50 personas heridas y daños incalculables en infraestructura.

La mayoría de las muertes fueron causadas por el colapso de viviendas, la caída de árboles sobre transeúntes y el impacto directo de rayos en zonas rurales. Equipos de rescate y protección civil han tenido que utilizar motosierras y grúas para despejar carreteras y vías ferroviarias bloqueadas por los escombros.

Trees uprooted, vehicles damaged after severe dust storm disrupts normal lives in Uttar Pradesh's Prayagraj. pic.twitter.com/bKhgoQbHCK — News Arena India (@NewsArenaIndia) May 13, 2026

"El cielo se oscureció en minutos"

Los testimonios de los sobrevivientes describen escenas de pánico absoluto. En el distrito de Prayagraj, los residentes relataron cómo el cielo pasó de la claridad a una oscuridad total en cuestión de instantes. "Los techos de lámina volaban por los aires y la gente corría a refugiarse; se escuchaba el estruendo de los árboles cayendo por todas partes", narró Ram Kishore, un habitante local.

Por su parte, familias en distritos rurales como Bhadohi vieron cómo sus casas de adobe se desmoronaban bajo la fuerza del viento. Las autoridades han desplegado equipos de emergencia para evaluar los daños en los cultivos y la red eléctrica, que ha dejado a miles de personas sin suministro.

Respuesta de emergencia ante el desastre

Si bien las tormentas son comunes en esta región entre marzo y junio —antes de la llegada del monzón—, la intensidad de este fenómeno ha superado los registros recientes. El Ministro Jefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha ordenado que las operaciones de socorro se completen en un máximo de 24 horas y ha instruido la entrega inmediata de compensaciones económicas para las familias que perdieron a sus seres queridos o sus hogares.

Mientras las cuadrillas de limpieza trabajan en las vías principales, el temor persiste en las comunidades vulnerables, que enfrentan el inicio de una temporada de tormentas que este 2026 ha comenzado de la manera más letal.