Reino Unido: El Secretario de Salud renuncia y acusa al Primer Ministro de falta de visión

La crisis política en el Reino Unido ha escalado este jueves con la renuncia de Wes Streeting como Secretario de Salud. En una carta dirigida al Primer Ministro Sir Keir Starmer, Streeting declaró haber perdido la confianza en su liderazgo, profundizando el caos en un gobierno que apenas hace dos años saboreaba una victoria histórica.

Streeting, quien es visto como el favorito para suceder a Starmer, criticó duramente la falta de "visión" y la "deriva" del actual gobierno. "Es evidente que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales", sentenció en su misiva, calificando de "deshonroso" permanecer en el cargo bajo las actuales circunstancias.

El vacío de poder tras la derrota electoral

La dimisión es la consecuencia directa del descalabro del laborismo en las elecciones locales de la semana pasada (donde perdieron más de 1,400 escaños). Para Streeting, la impopularidad del gobierno no es un accidente, sino el resultado de un vacío de liderazgo que ha dejado al partido a la deriva.

Aunque Streeting no ha lanzado formalmente un desafío por el mando, sus aliados aseguran que cuenta con el apoyo necesario de los parlamentarios (se requieren 81 firmas para activar una contienda interna). Sin embargo, el exsecretario parece estar apostando por una "batalla de ideas" más que por un golpe de estado inmediato, abriendo la puerta incluso a figuras como el alcalde de Manchester, Andy Burnham.

Starmer contra la pared: ¿Quién sigue?

Mientras el Primer Ministro intenta contener la rebelión asegurando que una contienda por el liderazgo sumiría al país en el caos, la presión interna no deja de crecer, Streeting se suma a otros cuatro ministros que renunciaron a principios de semana.

La ex viceprimera ministra, Angela Rayner, ha regresado a la escena política tras resolver sus asuntos fiscales, y aunque no ha activado una contienda, tampoco ha descartado postularse.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, calificó la situación como una "guerra civil" que ha dejado al país sin rumbo.

Starmer ha declarado mañana como día de luto en la capital británica por las víctimas del ataque con drones, pero políticamente, el luto parece extenderse a su propia gestión. Con Wes Streeting fuera del gabinete, la pregunta en los pasillos de Westminster ya no es si Starmer se irá, sino cuándo.