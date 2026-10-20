Isaac salió de casa para ver a un amigo con quien jugaba videojuegos en línea y no regresó; tiene 13 años

Familiares y amigos buscan a Isaac Navarrete, un adolescente de 13 años que desapareció la noche del pasado viernes tras salir de su casa en la colonia Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el testimonio de su familia, existen indicios de que el menor ingresó a la estación Talismán del Metro. Por ello, solicitaron el apoyo de las autoridades capitalinas para revisar las cámaras de videovigilancia de la red de transporte y rastrear la ruta que siguió. A estas labores se sumaron los vecinos de la colonia, quienes aportaron grabaciones obtenidas de los sistemas de seguridad de sus propios domicilios.

La búsqueda de Isaac expone además un factor de riesgo creciente entre los adolescentes. El padre del menor detalló que, antes de registrarse su desaparición, el niño entabló comunicación con un supuesto amigo con quien solía jugar videojuegos en línea y con el que mantenía interacción constante mediante redes sociales.

La familia teme que esta relación virtual esté directamente vinculada con la salida del menor de su casa, un patrón de contacto a través de plataformas digitales que preocupa a padres de familia por la vulnerabilidad a la que se exponen los jóvenes frente a desconocidos en internet.

Menores y el uso de las redes sociales

Con un 80 por ciento de menores conectados a internet y un consumo promedio de tres horas diarias en redes sociales, los riesgos en el entorno digital van en aumento. De acuerdo con Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, los factores clave que detonan el peligro son el tiempo excesivo en pantalla y la fragilidad de la comunicación en el hogar.

En este contexto, los propios jóvenes perciben las plataformas como espacios inofensivos; tal es el caso de Leonardo, un menor sondeado, quien asegura que su único objetivo al conectarse es jugar y no interactuar mediante mensajes.

