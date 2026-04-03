Criminales así están entrando en la vida de niños a través de videojuegos

Uno de los sectores que se verá afectado por este colapso de la economía es la seguridad. Los niños estarán más propensos, pues los criminales están al acecho atrás de las consolas de videojuegos.

Lo que parece un simple videojuego puede ser la ventana por la que los criminales ingresen a la vida de los menores.

“Hay juegos en los que se meten adultos fingiendo que son niños y los engañan, y luego quedan de verse para robárselos, para secuestrarlos o para hacer cosas muy peligrosas”, comentó Verónica Carballo, madre de familia.

“A veces la gente es engañada por personas que obviamente no conoce, con fotos de perfil falsas y entonces a veces los niños caen”, expresó Luis Mier, padre de familia.

¡Chats en videojuegos un riesgo real! Niños en la mira de delincuentes digitales

Menores pasan tres horas diarias en redes sociales

El problema es que 80 por ciento de los menores tiene algún tipo de conectividad y están en las redes sociales en promedio tres horas diarias.

“Yo nunca escribo, yo nunca digo nada; digo yo a lo que vengo, a jugar, ¿no?”, dijo Leonardo, menor sondeado.

“Los factores de riesgo identificados son niños y niñas que están mucho tiempo conectados, que tienen pocos vínculos familiares o que su vínculo familiar es muy frágil”, explicó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Menores reclutados quedan expuestos a varios delitos

En el entorno digital, se exponen a ser víctimas de trata, explotación laboral o a ser reclutados para enganchar a otros adolescentes.

“Se acercan a ellos para ofrecerles oportunidades laborales, temas de trata de personas, explotación sexual y digital, y el uso de su identidad para fraudes”, advirtió Miriam Padilla, especialista en ciberseguridad y protección de datos.

“Sobre todo a las chicas, con temas de modelaje o concursos de belleza, o al regalarles cosméticos o cosas por el estilo. Todo lo que suene a encontrar pareja, amigas o socializar puede ser atractivo para ellos”, añadió Juan Martín Pérez García.

Cifras alertan de casos de menores víctimas de trata

Datos oficiales revelan que existen más de 4 mil carpetas de investigación sobre estos delitos y menos de 100 sentencias. Entre 2015 y 2025, más de 3 mil menores entre 0 y 17 años fueron víctimas de trata. Tan solo en 2025 se registraron 301 casos.

“El adulto, haciéndose pasar por niño, consigue acceso a material sexual a través de este acercamiento y vínculo que generan con ellos”, señaló la especialista Miriam Padilla.

¿Cómo evitar que criminales se acerquen a niños en los videojuegos?

La principal recomendación es para los padres: conocer qué aplicaciones utilizan los hijos, configurar filtros de privacidad y evitar que el menor acepte invitaciones de desconocidos o comparta datos personales. Y lo más importante: denunciar si hay sospecha de algún delito.

“Mi mamá puede ver lo que estoy viendo. Es mejor para que las mamás vean todo lo que puedas ver y no cosas para adultos”, dijo Evana, menor sondeada.