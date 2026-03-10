Menor desaparece en gimnasio de CDMX: Luis tiene 16 años y no volvió a casa; Fiscalía pide esperar

Luis Arturo Hernández Muñoz, de 16 años, llevaba cerca de cuatro meses yendo al gimnasio. Cada que terminaba su rutina, sus papás iban por él. El 5 de marzo de 2026 su mamá lo llevó a su rutina de ejercicio, pero cuando regresaron por él, ya no estaba y lleva cinco días desaparecido en la Ciudad de México (CDMX).

La familia del menor de edad señala falta de apoyo de la Fiscalía General de Justicia capitalina, pues incluso le dijeron que su hijo se fue por cuenta propia y que esperan al menos siete días más como parte de la búsqueda.

Luis Arturo desapareció a una cuadra de su casa en Tláhuac

Arturo, su papá, contó a Azteca Noticias que su hijo asiste a un gimnasio que se encuentra a una cuadra de su casa en la colonia Olivar Santa María, alcaldía Tláhuac.

"Mi esposa lo metía porque él tenía su rutina. Tiene buenas calificaciones, es disciplinado con el ejercicio; simplemente salió con su botella de agua y entonces mi esposa lo metió al gimnasio y mi esposa pasa a recogerlo. Pero aquí el detalle es que mi esposa pasa y ya no está", relató el señor Arturo Hernández.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se activó la Alerta Amber para encontrar al menor.

Luis Arturo Hernández Muñoz mide 1.72 metros, es de complexión mediana y tez morena clara. Su cabello es negro lacio y sus ojos pequeños del mismo color. Como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla izquierda.

El día que fue visto por última vez por su familia, vestía una sudadera rosa, pants de color negro con franjas blancas y tenis blancos.

Fiscalía de CDMX dijo que menor se fue por su voluntad, señala papá

El papá del menor señaló que desde que iban a tomar su declaración, hubo obstáculos, pues al acudir al Ministerio Público en Tláhuac, le comentaron que no podían hacerlo ahí y que tenía que acudir a la Fiscalía de CDMX en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

No solo ello, sino que en este proceso de la denuncia, le dijeron que "(Luis Arturo) se fue por su propia voluntad y que sí lo van a buscar porque es un menor de edad".

"Los protocolos que ellos llevan, que pues a lo mejor puede ser que esté con un amigo. Y pues fue tiempo que se perdió", relató.

Acusan a policías estatales por desaparición de Jeshua Cisneros; cámaras “no sirven”

Mamá de Luis llegó por él al gimnasio y su hijo desapareció

Su mamá lo llevó al gimnasio cerca de las 13:50 horas, pero cuando fueron por él cerca de las tres de la tarde, no estaba, ya que se salió antes del gimnasio, de acuerdo con las cámaras de seguridad del lugar.

"Mi esposa le manda un mensaje porque a donde vivimos hay mucho tránsito. Y entonces le dijo: "Vamos atrasados", ya que ella había pasado por su otro hijo de secundaria.

El señor relató que el personal del gimnasio no le supo decir la hora en que su hijo se fue, pero su salida se registró entre las 14:30 y las 14:40 horas; pero se cuestionó por qué, si su hijo es menor, en el gimnasio lo dejaron salir.

Un proceso tardío para encontrar a menor desaparecido en CDMX

El papá del menor comentó que en este proceso de búsqueda "se fue perdiendo tiempo" aunque "hacían creer que estaban trabajando" y hasta el lunes no estaba gestionado aún el trámite para investigar las últimas llamadas del celular del menor.

"Hoy martes le dicen que se presente hasta, pues, el martes 17, no, no estoy fuera de tiempo, no sé. El próximo martes. Eso le acaban de decir a mi esposa porque mi esposa ya viene de vuelta (...) no se ha comunicado, no ha intentado. Su teléfono está muerto desde el día jueves", comentó.

Este martes se prevé que hagan una protesta en Avenida Tláhuac y Luis Delgado, para exigir a las autoridades la pronta localización del menor.



