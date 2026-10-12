Así impactó la tormenta tropical “Rachel” en California, Estados Unidos: Olas de hasta 2 metros golpearon casas en las costas | VIDEOS

Aunque perdió intensidad el domingo y se convirtió en ciclón pos-tropical, los remanentes de la tormenta "Rachel" golpearon con furia el sur del estado de California, Estados Unidos, dejando olas gigantescas de más de 2 metros de altura que rompieron muros de contención e invadieron varias casas.

Así se vivió el impacto de la tormenta tropical "Rachel" en los Estados Unidos.

Casas inundadas y destrozos por "Rachel" en California

Una de las zonas más afectadas fue la península de Long Beach. Muros de protección costera colapsaron ante el impacto de las olas, permitiendo que el agua entrara directamente a calles y casas.

Inspectores de la ciudad tuvieron que colocar sellos rojos en ocho edificios que albergan 13 viviendas, declarándolos inseguros para habitar por los daños estructurales.

Massive waves, some 15 to 17 feet high, slammed into homes along the coast in Long Beach, California, causing extensive damage as Tropical Storm Rachel moved through the region. pic.twitter.com/Y7s7qdXoBt — AccuWeather (@accuweather) October 12, 2026

Órdenes de evacuación y cierre de calles en California

Ante el peligro, las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatorias para varias casas ubicadas en las calles Seaside Walk, además de cerrar el acceso a visitantes a partir de la calle 62.

Equipos de emergencia trabajaron poniendo grúas con sacos de arena de más de mil kilos cada uno para reforzar las barreras destruidas.

Newport Beach declara estado de emergencia

El desastre también llegó a Newport Beach, donde el municipio declaró estado de emergencia local tras las severas inundaciones en la zona de Balboa Peninsula.

El agua del mar superó los niveles habituales y cubrió varias vialidades, lo que obligó al cierre temporal de parques, estacionamientos y muelles populares como Newport Pier y Balboa Pier para evitar accidentes.

Fuertes lluvias e inundaciones en San Diego

Más al sur, en el condado de San Diego, las lluvias vinculadas al ciclón provocaron inundaciones.

Reportes meteorológicos registraron acumulación de agua relevante en valles y zonas montañosas, con lluvias constantes que afectaron el tránsito en avenidas principales durante el fin de semana.

Construction crews worked to shore up homes and clear away sand and debris in Long Beach after Tropical Storm Rachel churned off the Pacific coast, bringing strong winds, elevated surf and power outages to parts of Southern California pic.twitter.com/5315e1CHhn — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

Alerta vigente por oleaje peligroso en California

Aunque "Rachel" ya no es tormenta tropical, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que sus remanentes seguirán provocando corrientes de arrastre peligrosas en las costas del sur de California y el norte de Baja California.

La alerta por inundaciones costeras moderadas se mantendrá activa al menos hasta mediados de esta semana.