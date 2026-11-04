Así fue vista Fernanda por última vez en VIDEO: salió de su casa en NL y desapareció tras contactar a supuesto novio en videojuego

La desaparición de Fernanda, una adolescente de 15 años , mantiene en alerta a su familia en el municipio de Juárez, Nuevo León (NL) , donde se desconoce su paradero desde hace más de una semana. La menor fue vista por última vez en la colonia Praderas de San Juan, sobre la calle Getafe , y sus últimos movimientos quedaron registrados por cámaras de seguridad instaladas por vecinos.

La familia teme que la joven haya sido engañada por un hombre al que habría conocido mediante el videojuego Free Fire , con quien presuntamente mantenía una relación virtual; desde que perdieron contacto con ella, sus familiares comenzaron a buscarla y ahora solicitan apoyo para localizarla.

¿Quién es el hombre con el que Fernanda habría tenido contacto por Free Fire?

De acuerdo con los testimonios recabados por sus familiares, la adolescente se comunicaba con una persona que utilizaba el nombre de Manuel y decía tener 24 años; el sujeto presuntamente sería originario de San Luis Potosí y trabajaría en Estados Unidos ; sin embargo, estos datos corresponden a la información que la familia conoce sobre él y no se ha confirmado su identidad.

Esmeralda, hermana mayor de Fernanda, contó que meses atrás la menor le había preguntado si podía tener un novio virtual; aunque recibió una negativa, la familia desconocía que continuara en comunicación con esa persona.

Amigas de la adolescente también señalaron que el supuesto hombre le habría ofrecido ayuda económica, un dato que incrementó la preocupación de sus seres queridos ante la posibilidad de que hubiera sido víctima de un engaño.

https://t.co/HqVKSBOTHr — Daniel Rivera (@DanielRG_AN) November 4, 2026

Así vestía Fernanda cuando desapareció en Juárez, Nuevo León

Las cámaras de seguridad de vecinos captaron a Fernanda en sus últimos momentos conocidos en la calle Getafe, dentro de la colonia Praderas de San Juan; la adolescente llevaba un pantalón de mezclilla azul claro, de corte acampanado; una camisa negra de manga larga, un suéter café con beige y tenis blancos.

También cargaba una bolsa beige con dibujos de fresas; desde entonces, sus familiares no han logrado comunicarse con ella.

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Familia pide a Fiscalía de Nuevo León agilizar la búsqueda

Los familiares manifestaron su inconformidad por la atención recibida en el CODE de Juárez, pues aseguran que hasta el momento no se habría activado una Alerta Amber, pese a que Fernanda tiene 15 años y permanece desaparecida .

Ante esta situación, decidieron elaborar y distribuir sus propias fichas de búsqueda, además de solicitar a la Fiscalía de Nuevo León que agilice las investigaciones.

La familia pide a la ciudadanía compartir la fotografía de Fernanda y reportar cualquier información que permita conocer su paradero.