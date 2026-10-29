¿Descargas eléctricas y caída de granizo? Estos son los estados que sufrirán lluvias hoy 29 de octubre

El panorama del clima sigue envuelto en caída de agua y temperaturas con frío en varias regiones de México. Para hoy jueves 29 de octubre, las autoridades informaron que el ciclón tropical "Vance" se debilitará gradualmente a una baja presión remanente en lo que avanza en el sur del Golfo de California. Aunque, no hay que confiarse, porque su circulación se juntará con una vaguada en la atmósfera para dejar lluvias muy fuertes e intensas en el noroeste y occidente.

Las autoridades recomiendan mantenerse al pendiente de los avisos meteorológicos en cada entidad.

¿Por qué se esperan fuertes lluvias hoy en el país?

A pesar de que el ciclón "Vance" está perdiendo fuerza en su trayectoria en el mar, su interacción con otros fenómenos va a dejar humedad en estados del Pacífico.

Al mismo tiempo, canales de baja presión ubicados en el interior del país, junto con la humedad que entra del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, provocarán lluvias en casi todo el territorio nacional, especialmente lluvias fuertes en Nuevo León.

#AvisoMeteorológico Debido a #Vance, se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Sinaloa. El sistema se localiza aproximadamente a 185 km al sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Toda la información en https://t.co/X2Tca1dmYR https://t.co/gyQvdHLheo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2026

Estados donde habrá lluvias intensas y muy fuertes hoy

El impacto más fuerte del día será en el noroeste del país, donde los acumulados de agua serán considerables:



Sinaloa: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la zona centro y sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la zona centro y sur. Baja California Sur, sur, Chihuahua, noreste y suroeste, Coahuila, norte, Durango, oeste, y Nayarit, norte: Lluvias fuertes a muy fuertes.

¿Dónde se esperan chubascos con lluvias fuertes?

Para otras tres entidades del lado norte y occidente se pronostican lluvias puntuales fuertes durante el día:



Sonora: En la región sur.

En la región sur. Jalisco: En el sector oeste.

En el sector oeste. Nuevo León: En la parte norte del estado.

Estados con intervalos de chubascos para hoy

Un total de 15 estados registrarán chubascos con acumulados. En la lista se encuentran Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Va a llover en CDMX?

En el reporte meteorológico dice que se esperan lloviznas o lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.