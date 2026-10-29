¿Las lluvias y el frío le dan un respiro a la CDMX? Así será el clima en las alcaldías para este jueves; horarios clave

¡Atención, capitalinos! El clima de la Ciudad de México (CDMX) será cambiante a lo largo del día, por lo que salir de casa preparado será clave para este jueves 29 de octubre 2026; te compartimos el pronóstico del tiempo por alcaldía en la capital del país.

La temporada de frío en México se extenderán hasta el próximo año, mientras que las lluvias podrían terminar el 30 de noviembre del 2026.

¿Cómo está el clima en CDMX hoy 29 de octubre 2026?

El clima en CDMX será de un ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados, intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica para después del mediodía de este jueves. Se esperan lluvias en algunas alcaldías.

La temperatura máxima en la capital del país será de 25°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C, según las autoridades de la capital del país.

Mañana fresca, #fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados, intervalos de #chubascos y actividad #eléctrica. 🌡 Temperatura máxima: 25 °C 🌡 Temperatura mínima: 14 °C #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/ZqSmrWMg22 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 29, 2026

Pronóstico del clima por alcaldías en CDMX: ¿En cuáles habrá lluvias y frío?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima por alcaldías para este jueves; estas son las zonas afectadas por lluvias y frío en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias en al menos seis alcaldías de CDMX, por lo que se recomienda tomar precauciones.



Azcapotzalco - Temperaturas de 26° a 13° C. Sin lluvias.

Miguel Hidalgo - Temperaturas de 25° a 13° C. Sin lluvias.

Cuauhtémoc - Temperaturas de 25° a 13° C. Sin lluvias.

Gustavo A. Madero - Temperaturas 26° a 12°. Sin lluvias.

Venustiano Carranza - Temperaturas de 26° a 14°C. Sin lluvias.

Iztacalco - Temperaturas de 26° a 14° C. Sin lluvias.

Iztapalapa - Temperaturas de 26° a 13°C. Sin lluvias.

Alcaldías con frío y lluvia hoy:

Cuajimalpa - Temperaturas de 22° a 11°C. Habrá lluvias

Álvaro Obregón - Temperaturas de 24° a 12° C. Habrá lluvias

Magdalena Contreras - Temperaturas de 22° a 11° C. Habrá lluvias.

Tlalpan - Temperaturas de 21° a 10° C. Habrá lluvias.

Tláhuac - Temperaturas de 25° a 11°C. Habrá lluvias

Xochimilco - Temperaturas de 24° a 12° C. Habrá lluvias.

Milpa Alta - Temperatura de 21° a 10° C. Habrá lluvias

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/4XxhHM4bJV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2026

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este jueves?