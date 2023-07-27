Descartan que Creel, Gálvez y Mancera renuncien a sus cargos por proceso del Frente Amplio

Los aspirantes a convertirse coordinadores del Frente Amplio por México no necesitan solicitar licencia a sus cargos, ya que el Instituto Nacional Electoral, (INE) determinó que se trata de actividades auto organizativas de los partidos políticos y no campañas electorales, así lo declaró el consejero el comité técnico organizador del Frente Amplio por México, Marco Baños.

En entrevista, expuso que Santiago Creel, Xóchtil Gálvez y Miguel Ángel Mancera pueden continuar con sus actividades legislativas y participar en el proceso interno del FAM, siempre y cuando no utilicen recursos públicos, y para ello se adecuarán mecanismos para cumplir con los lineamientos debla autoridad electoral.

Preocupa parcialidad en el INE, asegura Baños

El ex consejero electoral del INE manifestó su preocupación porque este instituto se conduzca de manera parcial ya que durante el encuentro de gobernadores con consejeros electorales en el que se dejó afuera a la prensa demuestran por decir lo menos irregularidades de la autoridad electoral, suman que se suman a controvertidos encuentros entre la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez cuevas.

Baños expuso que esto es particularmente preocupante en un escenario de marcada polarización, como el que se vive hoy.

Finalmente, Marco Baños afirmó que la plataforma para recabar las firmas, uno de los requisitos indispensables para todo aquel que quiera convertirse en responsable de la construcción del Frente Amplio por México, funciona correctamente pero que no se pueda dar a conocer el avance de cada uno de ellos, en aras de la equidad del proceso y así evitar que se dé la impresión de que hay aspirantes más aventajados que otros.