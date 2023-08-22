Notas
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"Somos grandes amigos": Xóchitl Gálvez da la bienvenida a su equipo a Santiago Creel
Tras bajarse de la contienda por la presidencia, Santiago Creel aceptó ser el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024.
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Declinación de Creel fortalece a Frente Amplio; PAN -PRI
La declinación de Santiago Creel fortalece la conformación del Frente Amplio por México, aseguraron dirigencias nacionales tanto del PAN como del PRI.
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Santiago Creel se baja de la contienda presidencial del Frente Amplio por México
En redes sociales, Santiago Creel anunció que declina su aspiración por la contienda presidencial del Frente Amplio por México.
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Concluye segundo foro del Frente Amplio en Durango
Una del PRI y dos del PAN, en el segundo foro del Frente Amplio celebrado en el estado de Durango, donde abordaron los problemas más importantes del país.
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Frente Amplio por México celebra primer foro de visión de país
Cuatro aspirantes del Frente Amplio celebraron su primer foro rumbo a la elección presidencial de 2024, llaman a recapacitar al PRD para que termine su pausa.
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Validan firmas de Xóchitl, Beatriz, Santiago y Enrique
Cuatro aspirantes del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, Betriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Creel cumplen con firmas y siguen en la contienda.