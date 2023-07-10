Científicos descubren planeta y lo consideran el mayor espejo del universo

De acuerdo con científicos, este planeta realmente es un exoplaneta muy cálido, donde se registran temperaturas de 2 mil grados celsius, porque orbita su estrella 60 veces más cerca que la órbita de nuestro planeta.

El diámetro del planeta es unas 4.7 veces más grande que el de la Tierra, su tamaño y masa sorprendieron a los científicos, porque es un poco más grande que Neptuno, el octavo planeta de nuestro sistema solar y porque orbita muy cerca su estrella, un año en su superficie tiene una duración de 19 horas.

Además LTT9779b puede reflejar el 80% de la luz que recibe, los científicos lo llamaron "el mayor espejo que se conoce en el universo", en comparación de nuestro planeta, que refleja aproximadamente el 30% mientras que Venus sólo logra el 75%.

¿Qué lo convierte en el espejo del universo?

De acuerdo con científicos, el planeta LTT9779b está cubierto de nubes llenas de metales, la mayoría son de silicatos mezclados con titanio que reflejan la mayoría de la luz al espacio, "imaginemos un mundo en llamas, muy cerca de su estrella, donde flotan nubes pesadas de metal y llueven gotas de titanio", así lo describió en un comunicado, el profesor James Jenkins, del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales de Chile.

¿Hasta dónde se encuentra el espejo del universo?

El planeta LTT9779b y su estrella se encuentran en la Vía Láctea, a unos 264 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación del Escultor, aunque el profesor James Jenkins aseguró que "no debería existir".

"Creemos que estas nubes de metal ayudan al planeta a sobrevivir en lo que conocemos como el "desierto caliente de Neptuno", destacó en el comunicado, el astrónomo Sergio Hoyer, de la Aix-Marseille Université, de Francia, quien dirige la investigación.

"Las nubes reflejan la luz y evitan que el planeta se vuelva tan cálido que pueda evaporarse. Al mismo tiempo, la alta presencia de metal hace que el planeta y su atmósfera sean demasiado pesados y más difíciles de destruir, finalizó, Hoyer.