Descubren una quinta capa en la Tierra: el núcleo más interno

Desde siempre se ha sabido que existen cuatro capas en en el planeta: la corteza, el manto, el núcleo externo y el interno; sin embargo, la Universidad de Australia descubrió recientemente que existe una quinta capa en la Tierra.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature, donde los científicos descubrieron que al medir las velocidades las ondas sísmicas causadas por los terremotos arrojaron nueva evidencia de una nueva capa dentro de la Tierra.

Esta parte recién descubierta, fue llamada como el núcleo más interno más interno (IMIC), la cual es una “bola metálica sólida de unos 659 kilómetros de radio”, según describieron en el estudio.

“La existencia de una bola metálica interna dentro del núcleo interno, el núcleo interno más interno, se planteó hace unos 20 años. Ahora proporcionamos otra línea de evidencia para probar la hipótesis”, indicaron los expertos.

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Cómo es el núcleo interno más interno de la Tierra

El estudio reveló que el núcleo más interno de la Tierra tiene un comportamiento diferente durante la propagación de las ondas sísmicas en comparación con el ya conocido núcleo interno.

Los científicos analizaron las ondas sísmicas en 200 terremotos de magnitud 6 o superior; y encontraron que las ondas viajan directamente a través del centro de la Tierra y “brotan" en el lado opuesto del globo donde se desencadenó el terremoto, también conocido como antípoda. Luego, las ondas viajan de regreso a la fuente del terremoto.

Esto es un comportamiento distinto al que ocurre con las ondas sísmicas en el núcleo interno de la Tierra ya conocido.

No obstante, los expertos piden seguir investigando sobre la existencia de un núcleo más interno de la Tierra para poder caracterizarlo y así conocer más sobre las profundidades de nuestro planeta.

"Los hallazgos aquí descritos son consecuencia del crecimiento sin precedentes del volumen de datos digitales de forma de onda, y esperamos que sirvan de inspiración para seguir examinando los registros sísmicos existentes, en busca de señales ocultas que arrojen luz sobre el interior profundo de la Tierra", concluyeron.