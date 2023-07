Desechos electrónicos: ¿Y ahora qué hago con mi celular viejo?

¿Y ahora qué hago con mi teléfono celular viejo o inservible? Cada vez aumentan más los desechos electrónicos, no solo en México sino en todo el mundo, ante ello los expertos recomiendan fomentar el reciclaje de los dispositivos electrónicos que ya no serán utilizados, pero también sugieren tener el mayor cuidado para que no se queden guardados datos personales en los equipos que ya no serán ocupados, para evitar su robo o mal uso.

¿Qué son los desechos electrónicos?

De acuerdo con la especialista en ciberseguridad Jade Zacatenco, en México no existe todavía un correcto tratamiento de los desechos electrónicos.

Es común que los dispositivos que se rompen o descomponen terminen en la basura, pero no en centros de reciclaje donde se brinda el tratamiento adecuado a los componentes electrónicos, lo que genera su degradación lenta a la intemperie.

“La basura tecnológica son todos aquellos dispositivos electrónicos que por quizá obsolescencia programada la gente se compra un nuevo dispositivo o porque ya no funcionan, pues terminan en los desechos de basura o pueden terminar en tu casa”, precisa la especialista.

Por ello, recomienda que antes de solo guardar el celular, se reutilice para darle una segunda vida. “Con la última actualización que te deje… puedes instalarle un videojuego viejito… y prestárselo a tus sobrinos, también puedes utilizar la parte que tiene, la cámara o la lámpara”.

Consejos para cuidar datos personales

La experta en ciberseguridad Daniela Hernández, ofreció algunos consejos sobre el cuidado que requieren los dispositivos electrónicos personales. En entrevista con Fuerza Informativa Azteca indicó: Se sabe que más del 90 por ciento de los ataques cibernéticos tienen que su común denominador es la falta de cuidado del usuario, una contraseña débil, una falta de instalación de actualizaciones, el no revisar qué aplicaciones estamos descargando”.

Por ello sugieren:

-Instalar las actualizaciones del proveedor

-Crear contraseñas fuertes, que combinen letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres

-Descargar aplicaciones solo de autores reconocidos, como comercios acreditados

-Cuidar en todo momento a quién se brinda información personal.