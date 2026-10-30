Lista completa de las calles cerradas por el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 y alternativas para circular en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) vivirá este sábado 31 de octubre una auténtica fiesta entre flores de cempasúchil con el Gran Desfile de Día de Muertos 2026. Para no perderte de nada, en Azteca Noticias te traeremos toda la cobertura, así como el horario, ruta y lista de calles cerradas.

Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX; ¿a qué hora es?

La tradición, la música y el folclor se unen para celebrar la llegada de nuestros difuntos con el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, un evento que en los últimos años ha reunido a multitudes sobre Paseo de la Reforma.

A 10 años de su primera edición, el desfile se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas para honrar las tradiciones mexicanas, y este año se espera repetir el mismo éxito con un espectáculo lleno de color y cultura.

La cita será el sábado 31 de octubre y dará comienzo a partir de las 14:00 horas desde la Diana Cazadora hasta llegar al Zócalo.

Este sábado 31 de octubre a las 14:00 hrs no te pierdas el Gran Desfile de Día de Muertos 2026. 💀 Disfruta de carros alegóricos, música y color desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo. ¡Llega temprano para tener el mejor lugar! 🪅✨ https://t.co/oOXYTR7n63 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 29, 2026

Lista de calles cerradas por el Gran Desfile de Día de Muertos 2026

La Secretaría de Turismo informó que este año, el evento iniciará desde la Glorieta de la Diana Cazadora, para después seguir todo el trayecto de Paseo de la Reforma.

El recorrido terminará en la explanada del Zócalo capitalino, donde miles de asistentes podrán reunirse para disfrutar de cerca los carros alegóricos, las comparsas y las ofrendas, además de la megacatrina.

Por ello, se esperan cierres viales durante todo lo que dure el evento. A continuación, te compartimos la lista de calles cerradas.



Paseo de la Reforma: Desde las inmediaciones de la Estela de Luz

Glorieta de la Diana Cazadora

Intersecciones de Av. Insurgentes

El Caballito

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Circuito Plaza de la Constitución (Zócalo)

Alternativas viales durante el Gran Desfile de Día de Muertos 2026

Si necesitas circular por la zona durante el evento, las autoridades sugieren utilizar las siguientes alternativas viales:



Anillo Periférico

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga o Fray Servando Teresa de Mier

¡Recuerda! El servicio de transporte público también resultará afectado, especialmente la Línea 7 del Metrobús, así como la Línea 4.