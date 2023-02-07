Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en la sureña provincia peruana de Camaná, en Arequipa, dejó al menos 36 muertos, según informaron las autoridades de Perú el lunes 6 de febrero.

Los servicios nacionales de emergencia señalaron que otras 15 personas están desaparecidas después de que el deslizamiento de tierra se produjera cerca de la ciudad de Secocha, situada en la provincia de Camaná.

"Continúan las labores de búsqueda y rescate" dijo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú en su cuenta de Twitter, donde también informó del número de desaparecidos y las defunciones provocadas por el deslizamiento.

Medios de comunicación locales han informado de un mayor número de muertos, cifras que Reuters no pudo confirmar de inmediato.

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Esta mañana se registró un #Deslizamiento que causó daños a la carretera Federico Basadre a la altura del km 423 + 100 – 423 + 400 Ruta PE-5N (tramo Puente Chino – Aguaytía), del distrito Boquerón, provincia Padre Abad (Ucayali). (1/2) pic.twitter.com/FUlzPX0PBl — COEN - INDECI (@COENPeru) February 6, 2023

Atender el deslizamiento

Las fuertes precipitaciones de la semana anterior en el sur de Perú llevaron a las autoridades a emitir un aviso el domingo 5 de febrero por posible activación de quebradas en las siguientes 24 horas, en las que se produjo el deslizamiento de tierra.

Las fuerzas armadas de Perú han movilizado bidones de agua, carpas, bovinas de plástico y 1000 sacos de arena a Secocha, Camaná, para ayudar a los afectados por el deslizamiento, según informó el órgano Comando Conjunto en esa misma red social.

Además del envío de suministros, también han facilitado helicópteros de transporte, material y personal de la Compañía de Intervención Rápida para el rescate y evacuación de las personas damnificadas en Secocha y la zona afectada por el deslizamiento.

El mortal deslizamiento de tierra en Secocha se produce después de casi dos meses de protestas antigubernamentales en el país sudamericano, centradas en gran medida en el sur de Perú, tras la destitución en diciembre del expresidente Pedro Castillo.