Lineamientos de audiencias ponen en riesgo la libertad de expresión, alerta Episcopado Mexicano

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió este 13 de agosto su postura por la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias; un proyecto impulsado para regular las pautas sobre la información que se divulga en los medios de comunicación.

Aunque expertos aseguran que estas medidas podrían generar mecanismos de censura, ya que el propio Gobierno podría definir qué contenidos son verdaderos, falsos o descontextualizados, lo que representaría un golpe a la libertad de expresión.

¿Qué dice la CEM sobre los lineamientos de audiencias?

El pronunciamiento surge en medio de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

Aunque la institución recalcó aspectos positivos de los lineamientos, también consideró que el problema está en cómo se aplicarían estas reglas.

Su principal advertencia es que ninguna autoridad debería convertirse en calificadora de la verdad, especialmente cuando se trate de ideas, opiniones, convicciones o creencias.

“La libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático”, afirmó el Episcopado Mexicano, al tiempo que señaló la obligación que tienen los medios de comunicación para verificar e informar oportunamente a los televidentes.

¿Un golpe a la libertad de expresión?

El Episcopado Mexicano resaltó que permitir que alguien califique y eventualmente sancione contenidos considerados “falsos” o “descontextualizados”, sin establecer límites precisos para esos conceptos, podría condicionar la libertad de expresión para la prensa.

En realidad, no se cuestiona el derecho de las audiencias a recibir información veraz, sino que el CEM pide evitar que la regulación termine convirtiéndose en un mecanismo de control sobre lo que puede decirse o quién lo puede decir.

Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a la ciudadanía a participar en la consulta con el fin de debatir una regulación que impactará la radio, la televisión y el derecho de las audiencias a informarse en libertad.