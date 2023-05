Entregan el cuerpo del argentino asesinado en Oaxaca a los familiares

Tras concluir el proceso de extracción de órganos, el cuerpo del argentino Benjamín Gamond fue trasladado a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para trámites periciales y la declaración ante el ministerio público de uno de los familiares.

“Hace cinco días no dormimos desde que empezó este cruel brutal ataque de mi hermano”, confesaba notoriamente dolido Marcos Gamond, hermano del joven asesinado en Oaxaca.

Luego la carroza fúnebre salió hacia el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la colonia Doctores; ahí siguió la pesada loza de los trámites: la necropsia y luego la triste y difícil experiencia del reconocimiento del cuerpo.

Posteriormente a una agencia funeraria en la calle General Prim de la Colonia Juárez, donde se espera la cremación este miércoles, para que posteriormente sus cenizas sean trasladadas a Argentina. El cuerpo ingresó al INCIFO el martes a las 18:30 horas y fue entregado a sus familiares a las 20:50 horas, luego de que se le practicó la necropsia de ley.

“Benja”, como le llamaban, se fue como un héroe al sembrar la semilla de la esperanza en vidas que lo necesitan pues estaba inscrito en el programa de donación de órganos. Ahora a la familia le espera otro difícil camino, la cremación, el traslado de las cenizas a argentina y el inicio del duelo.

Antes, por la tarde, el Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc de la Coordinación General de Investigación Territorial tuvo contacto con familiares de la víctima y con María Gabriela Quintero, Cónsul General de Argentina en México, para explicarles el procedimiento, según un comunicado de la Fiscalia General de Justicia.

”Estuvimos como hasta las 4, 3 de la mañana acá, un proceso largo, engorroso que se pudo destrabar, en primera instancia, gracias a la nota que nos dieron ustedes de Televisión Azteca, ahí destrabamos un poco la autorización de venir acá con el tema de la ablación”, dijo en entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA), Marcos Gamond, Hermano de Benjamín Gamond.

La mañana de este martes, Benjamín fue ingresado al quirófano para el proceso de donación de órganos en medio de aplausos. “Te puedo decir que se donó riñones, hígado, córnea, huesos, el corazón lamentablemente no se pudo conseguir un donante acorde porque no había nadie, los pulmones lo mismo, no había una emergencia nacional”, detalló Marcos Gamond.

Después de éste episodio, el hermano ha pedido a la prensa, dejarlos pasar en la intimidad el duelo del funeral antes de regresar con las cenizas de Benjamín a su tierra natal, Argentina.

Familiares del joven argentino Benjamín Gamond, quien murió el pasado viernes tras ser agredido con un machete, en Lagunas de Chacahua, Oaxaca, declararon ante el Ministerio Público en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), para proceder al trámite de cremación y tras recibir respuesta favorable, están a la espera del acta correspondiente.

Benjamín continúa en el quirófano para que sus órganos sean donados. El proceso se realiza en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" en la Ciudad de México.

“Ahora estamos esperando que termine el proceso de ablación y sea trasladado acá, acá lo van a trasladar para la evaluación final, y posterior de eso la cremación y ya estaremos en condiciones de liberado, de poder regresar a nuestro país” señaló Marcos Gamond.

Marcos agregó que, además de tejidos, será posible donar riñones, hígado y córneas de su hermano. Dijo que el corazón no se pudo conseguir un receptor para donación, y los pulmones tampoco porque no había una emergencia al momento.

“Aquí hay un crimende por medio, entonces lo último que quiere la familia o que quiere un Consulado es que la persona que ha cometido este crimen quede en libertad”, expresó en entrevista con FIA, María Gabriela Quintero, Cónsul General de Argentina en México, al salir de las instalaciones de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8.

Ingresó al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), el cuerpo del argentino Benjamín Gamond, quien murió el pasado viernes tras ser agredido con un machete, en Lagunas de Chacahua, Oaxaca. Se espera la necropsia y el reconocimiento del cuerpo.

Llegó en una carroza de una funeraria privada al INCIFO, tras permanecer unas horas en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8 de la fiscalía capitalina, donde se realizaron las labores periciales correspondientes y la declaración ante el Ministerio Público por parte de uno de los familiares.

Se espera que al salir, el cuerpo sea trasladado a una funeraria privada en la calle General Prim, en la colonia Juárez para realizar la cremación.