Detenido presunto acosador de menor de 11 años en Puebla

Fue capturado el sujeto que presuntamente cometió abuso sexual en contra de una menor de 11 años, en la Colonia Miguel Hidalgo, en la capital poblana. A decir de la Fiscalía General del Estado, se trata de Alberto “N”., quien quedó grabado a través de la cámara de seguridad de una vivienda aledaña, cuando cometió el agravio.

Todo ocurrió el pasado 14 de junio, en la Calle Miguel Acuña, entre la Calle San Antonio y la 16 de septiembre, cuando la menor se preparaba para ir a la escuela.

“Salí temprano por mi desayuno y vi a un tipo, venía caminando hacia a mí, caminó, me metí a la tienda, compré mi torta, de regreso, ya venía yo, antes de llegar a una casa abandonada, iba pasando una señora con su hijo y se fueron y venía el tipo,” declaró la menor para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Fue capturado el sujeto que presuntamente abusó de una niña de 11 años en #Puebla. @_NinaAndrade con la información en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/zqaYopfvqp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2022

La dependencia dio a conocer que el hoy aprehendido, mediante la fuerza, sometió a la pequeña para realizarle tocamientos lascivos, pero la menor logró escapar.

“Me trataba de bajar el calzón y me alzaba la falda, y me tocó mi vagina encima de la falda. ¿Oye tú gritaste, te dijo algo él?, - Sí, cuando me agarró, me tapó la boca, me dijo cállate, cállate y yo me forcé y lo mordí en la mano y fue como me pude soltar,” concluyó la entrevista la pequeña de 11 años.

“En ese momento se le marcó a la patrulla al 911, vinieron, nos auxiliaron, fueron a dar un rondín pero no encontraron a la persona, fue cuando fui con los vecinos y pedí los videos,” agregó la mamá de la menor afectada el 14 de junio.

Ante la denuncia presentada por familiares de la menor, la Fiscalía del Estado afirmó que Alberto “N”, fue detenido durante la mañana del martes 19 de julio en la Colonia Satélite Magisterial al oriente de la capital de Puebla.