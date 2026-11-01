Querían ver al “Viejo Sabroso” con boletos falsos: Detienen a 30 con acreditaciones clonadas en el GP de México

El operativo de seguridad implementado durante el Gran Premio de México 2026 dejó un saldo de 30 personas detenidas, 20 boletos recuperados, 36 acreditaciones falsas detectadas y cinco drones asegurados.

Las acciones se llevaron a cabo mediante labores de inteligencia y vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Querían entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez con acreditaciones falsas

Los resultados fueron presentados durante una reunión de evaluación encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz.

En el informe señalaron que 30 personas intentaron ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez con acreditaciones falsas, pero fueron detectadas en los distintos filtros de seguridad.

🚨 El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, supervisó el operativo del Gran Premio de la Ciudad de México en el puesto de mando de la puerta seis del Autódromo. Con despliegue de más de 4 mil 300 elementos, reportaron: -30 personas detenidas -20 boletos recuperados -36 acreditaciones falsas detectadas -Cinco drones asegurados El dispositivo de vialidad y seguridad continuará hoy y mañana hasta el término de las actividades. — Irving (@IrvingPineda) October 31, 2026

Los presuntos responsables en clonar los accesos fueron trasladados al Ministerio Público para determinar responsabilidades.

Así es el operativo en el Gran Premio de México 2026

Para cubrir las actividades de los tres días del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, las autoridades capitalinas desplegaron a más de 4 mil 300 elementos de diferentes corporaciones.

En las labores de movilidad participan más de 800 agentes de tránsito, quienes cuentan con el respaldo de 250 motopatrullas y 10 grúas.

A este despliegue se sumaron 237 elementos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, apoyados por 24 patrullas, cuatro ambulancias y tres motopatrullas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

¡Rugirá la @F1 en la #CDMX! El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe desde hoy el Gran Premio de México con un despliegue masivo de más de 4 mil 300 policías para contener el caos vial que paralizará la alcaldía #Iztacalco hasta el domingo. Con avenidas principales estranguladas y cortes a la circulación, la autoridad pide a gritos usar el @MetroCDMX. @MLopezSanMartin nos da todos los detalles en #HechosAM. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) también participa en el dispositivo en la Fórmula 1, en coordinación con los responsables de la organización del evento, mediante labores de supervisión y vigilancia respaldadas por 153 patrullas.

Como parte de las medidas para prevenir incidentes, las autoridades realizaron 426 pruebas de alcoholimetría entre los asistentes y conductores. De ese total, 42 arrojaron resultados positivos, por lo que fueron identificados casos en los que se detectó presencia de alcohol.

En cuanto a la atención médica, los equipos de emergencia reportaron 10 servicios prehospitalarios y un traslado.