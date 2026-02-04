¡Sorpresa en Caracas! Detienen a Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro

Las cosas dieron un giro para Alex Saab, señalado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo. El empresario, acusado de lavar dinero desde México hasta Hong Kong a favor del régimen de Nicolás Maduro , fue detenido en Caracas en una operación realizada por agentes venezolanos en coordinación con el FBI.

Alex Saab es identificado como testaferro y operador financiero del régimen venezolano. Su captura se realizó en territorio venezolano y se da en un contexto en el que agencias de inteligencia ahora operan bajo la órbita de Delcy Rodríguez .

Señalado como testaferro del chavismo

Alex Saab fue señalado durante años como testaferro del régimen de Nicolás Maduro y como uno de los responsables de operar redes de corrupción vinculadas al chavismo. Su nombre ha sido asociado con operaciones financieras de gran escala que, de acuerdo con los señalamientos, permitieron mover recursos a favor del gobierno venezolano.

Detención en Venezuela con coordinación internacional

La detención de Alex Saab se llevó a cabo en Caracas y fue ejecutada por agentes venezolanos en coordinación con el FBI . Se trata de un hecho relevante debido al perfil del detenido y a su cercanía con el círculo de poder en Venezuela.

El antecedente de su captura en 2020

Alex Saab se dio a conocer internacionalmente en 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde por una orden estadounidense. En ese momento se le señalaba por lavado de dinero y corrupción, delitos vinculados a contratos de un programa estatal de corte populista.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos , donde permaneció preso por más de tres años por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

Regreso a Caracas y paso por el gobierno

En diciembre de 2023, Alex Saab quedó en libertad tras un canje de prisioneros con Venezuela . A su regreso a Caracas fue recibido por Nicolás Maduro y nombrado ministro de Industria.

Sin embargo, fue removido del cargo en enero de este año, en medio de una operación militar estadounidense y un reajuste político en la nación, proceso en el que autoridades de ambas naciones han mantenido una colaboración estrecha.

La lectura política de su captura

Durante este periodo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , señaló que se ha establecido una línea de comunicación respetuosa y productiva en esta fase de estabilización, de cara a una etapa de recuperación.

La captura de Alex Saab en suelo venezolano marca un cambio determinante: un hombre que fue protegido por el chavismo ahora se convierte en pieza de una purga política interna y en un posible blanco de una nueva extradición a territorio estadounidense, lo que evidencia una ruptura dentro del régimen y deja ver quién ejerce el control en Venezuela.