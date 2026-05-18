El presidente chino Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente de Estados Unidos Donald Trump

En la mañana del 14 de mayo de 2026, el presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing en ocasión de su visita de Estado a China. Las conversaciones duraron dos horas y 15 minutos.

El presidente Xi Jinping indicó que transformaciones nunca vistas en una centuria se están acelerando en todo el mundo, y la situación internacional es tan cambiante como turbulenta. ¿Pueden China y EE. UU. superar la Trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma de relación entre grandes países? ¿Pueden responder juntos a desafíos globales y proporcionar mayor estabilidad al mundo? ¿Pueden construir juntos un futuro brillante para la relación bilateral en interés del bienestar de los dos pueblos y el futuro de la humanidad?

Son cuestiones vitales para la historia, para el mundo, y para el pueblo. Son cuestiones de nuestro tiempo a las que los líderes de grandes países deben responder juntos. Xi señaló estar dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump para fijar el rumbo y dirigir el gran barco de la relación China-EE. UU., a fin de hacer de 2026 un año histórico que marca un hito en la apertura de un nuevo capítulo en la relación China-EE. UU.

China busca forjar una sólida relación con Estados Unidos

El presidente Xi Jinping destacó que China está comprometida con un desarrollo estable, sano y sostenible de la relación China-EE. UU. Coincide con el presidente Donald Trump en una nueva visión de forjar una relación China-EE. UU. constructiva de estabilidad estratégica. Esto ofrecerá orientación estratégica para la relación China-EE. UU. en los próximos tres años y más allá, y será bien acogido por los pueblos de ambos países y la comunidad internacional.

La “estabilidad estratégica constructiva” significa estabilidad positiva con la cooperación como el pilar, estabilidad sana con competencia dentro de los límites apropiados, estabilidad constante con diferencias manejables, y estabilidad duradera con paz esperable. Forjar una relación China-EE. UU. constructiva de estabilidad estratégica no es un eslogan. Esto significa acciones en la misma dirección.

El presidente Xi Jinping señaló que los vínculos económicos y comerciales entre China y EE. UU. son mutuamente beneficiosos y de ganancias compartidas en su naturaleza. Donde existen desacuerdos y fricciones, la única opción acertada consiste en la consulta en pie de igualdad. Los equipos económico-comerciales obtuvieron resultados generalmente equilibrados y positivos. Esto es buena noticia tanto para los pueblos de los dos países como para el mundo. Ambas partes deben mantener juntas el buen ímpetu arduamente conseguido. China solo abrirá más su puerta. Las empresas estadounidenses están profundamente involucradas en la reforma y la apertura de China. China da la bienvenida a más cooperación mutuamente beneficiosa por parte de EE. UU.

El presidente Xi Jinping indicó que ambas partes deben implementar los importantes consensos alcanzados, y hacer mejor uso de los canales de comunicación en el campo político y diplomático, y en lo militar. Los dos países deben ampliar intercambios y cooperación en áreas como la economía y el comercio, la salud, la agricultura, el turismo, los lazos de pueblo a pueblo y la aplicación de la ley.

El presidente Xi Jinping recalcó que la cuestión de Taiwan es lo más importante en la relación China-EE. UU. Si se aborda adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. Al contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo toda la relación sino-estadounidense en gran peligro. La “independencia de Taiwan” y la paz a través del Estrecho son tan irreconciliables como fuego y agua. Salvaguardar la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwan es el mayor denominador común entre China y EE. UU. La parte estadounidense tiene que actuar con suma cautela al abordar la cuestión de Taiwan.

Trump destaca liderazgo de Xi Jinping

El presidente Donald Trump dijo que es un gran honor realizar una visita de Estado a China. EE. UU. y China tienen una relación muy buena. El presidente Xi Jinping y Trump tiene la relación más larga y más grande entre presidentes de sus países en la historia. Han disfrutado de una comunicación amistosa y resuelto muchas importantes cuestiones. El presidente Xi Jinping es un gran líder, y China es un gran país.

Trump tiene un tremendo respeto por el presidente Xi Jinping y el pueblo chino. Su reunión es la cumbre más importante que el mundo está mirando. Trabajará junto con el presidente Xi Jinping para reforzar la comunicación y la cooperación, abordar adecuadamente las diferencias, hacer la relación bilateral mejor que nunca y abrazar un futuro fantástico. EE. UU. y China son los países más importantes y poderosos del mundo. Juntos, pueden hacer muchas cosas grandes y buenas para los dos países y el mundo. Trump ha traído consigo los mejores representantes de la comunidad empresarial estadounidense. Todos ellos respetan y valoran a China y los alienta encarecidamente a ampliar su cooperación con China.

Los dos presidentes intercambiaron opiniones sobre importantes cuestiones internacionales y regionales como la situación de Oriente Medio, la crisis de Ucrania y la península coreana. Los dos presidentes acordaron apoyar el uno al otro en albergar con éxito la Reunión de Líderes Económicos del APEC y la Cumbre del G20 de este año.

Durante la reunión, el presidente Donald Trump pidió a cada uno de los líderes empresariales que viajaban junto con él presentarse al presidente Xi Jinping.

Antes de las conversaciones, el presidente Xi Jinping ofreció una ceremonia de bienvenida en honor del presidente Donald Trump en la Plaza fuera de la Puerta Este del Gran Palacio del Pueblo.

Cuando llegó el presidente Donald Trump, la Guardia de Honor se puso en filas para saludarlo. Los dos presidentes subieron al podio de revisión, y la Banda del Ejército interpretó los himnos nacionales de China y EE. UU. mientras se dispararon 21 salvas en la Plaza de Tian’anmen. El presidente Donald Trump, acompañado por el presidente Xi Jinping, pasó revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China y presenció el desfile.

