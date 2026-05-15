De Sinaloa a Nueva York: las piezas clave que podrían hundir a Rocha

Ya cayeron dos y van por el Rocha. Ya está en la cárcel de Brooklyn en Estados Unidos (EU) un general, sí, el general Gerardo Merida Sánchez, que despachaba como secretario de seguridad pública con el Rocha, o sea, el que está acusado, entre otros delitos, de recibir dinero del narco y dejar operar a los chapitos.

Se entregan dos piezas clave para hundir a Rocha

El general Merida podría convertirse en testigo protegido en la estrategia de la justicia estadounidense que, dijo hoy, va por el triple de narcopolíticos que ya solicitó.

El otro es Enrique Alfonso Díaz Vega, secretario de Finanzas de Sinaloa, aunque en realidad se encargaba de recibir, lavar y distribuir, el dinero de los sobornos del cártel; él y los hijos del Rocha tienen más acusaciones.

La detención de estos sujetos empieza a cerrar el cerco alrededor de Rocha y el senador Inzunza, sobre todo porque ambos están dispuestos a hablar y saben mucho de los vínculos con el narco en Sinaloa y en otros estados gobernados por Morena.

Como marcan los cánones, el general Mérida Sánchez se declaró no culpable de todos los cargos ante una jueza y busca ser testigo protegido. Mientras tanto, el exsecretario de finanzas del Rocha tomó un avión y voló a Nueva York para entregarse, buscando seguramente dar información, como hacen los capos para buscar sentencias reducidas y mantener parte de su patrimonio.

Todos los protegidos de López no duermen desde hace varios días; a pesar de que el gobierno insiste en defenderlos, en exigir pruebas, en darles protección, en trasladarlos en helicópteros militares y decir que son personas muy honorables, sus argumentos se están desmoronando.

El presidente Trump instruyó a fiscales federales a usar los nuevos estatutos de narcoterrorismo contra funcionarios mexicanos cómplices de los cárteles de las drogas.

El vicefiscal adjunto del Departamento de Estado, Aakash Singh, fue el encargado de pasar la orden y no solo eso; según el New York Times, Singh les advirtió a los fiscales que va con todo contra narcopolíticos en México.

El juicio contra Gerardo Mérida y Díaz Vega

Lo que vamos a ver no solamente es un juicio a criminales comunes. Vamos a ver un juicio a narcoterroristas y la forma en la que en estas cortes se tratan las acusaciones de terrorismo es totalmente distinta a la que se trata con los criminales comunes.

Todavía la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la presentación de pruebas de descargo, todo eso, eso se mantiene.

Pero los jueces son mucho más duros y son mucho más duros también con la presentación de las pruebas de descargo, con los testimonios, con las pruebas.

Se trata de organizaciones transnacionales, entonces lo que veremos en adelante va a incluir a mucha gente y vamos a ver sorpresas que hasta hoy no esperábamos. Una de las cuestiones que es relevante es que ninguno de esos acusados podría tener libertad bajo fianza.

Y si ellos están pensando, alguno de ellos, que con la información que tenga va a ganar el favor de la corte, dependiendo de la información y del valor de esa información.

Porque si el distrito sur ya cuenta con los fiscales, ese tipo de información y este tipo de pruebas de nada les va a servir traer este tipo de pruebas otra vez y de nada les va a servir para ganarse el favor de la corte.