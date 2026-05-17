11 casos confirmados y cuarentenas; Así va el hantavirus y el crucero MV Hondius

Después de semanas del primer caso de hantavirus en el crucero MV Hondius que zarpó desde Argentina, el último balance es de 11 casos confirmados y tres fallecidos a raíz de la enfermedad, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen cuarentenas, evacuaciones y protocolos de aislamiento mientras continúan las pruebas y los traslados médicos.

Protocolos de aislamiento en Australia y Estados Unidos por pasajeros contagiados

Seis pasajeros llegaron a Australia en un vuelo gestionado por el gobierno y, tras su arribo, las autoridades los trasladaron a un centro de aislamiento en Bullsbrook.

Allí permanecerán monitoreados durante tres semanas y se someterán a pruebas adicionales, aunque antes de partir de los Países Bajos ya habían dado negativo.

Mientras tanto, en Estados Unidos, otros pasajeros recibieron traslado a la unidad especializada de la Universidad de Nebraska. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen bajo vigilancia a 41 personas vinculadas al crucero.

Entre los aislados está un influencer originario de Boston llamado Jake Rosmarin, quien documenta su vida en cuarentena y describió su experiencia: “Estaba muy ilusionado con que hubiera un plan, con que fuéramos a una institución realmente magnífica y con que nos cuidaran muy bien allí”, aseguró. Las autoridades estadounidenses continúan realizando pruebas y seguimiento epidemiológico.

Desinfección del MV Hondius y cuarentena en el puerto de Rotterdam

El gobierno neerlandés confirmó que el MV Hondius llegará a Rotterdam, Países Bajos, el lunes 18 de mayo de 2026. En el puerto se realizará la desinfección del buque y la tripulación entrará en cuarentena.

Hasta el momento no se han reportado nuevos casos durante la travesía final y las acciones recientes buscan impedir una mayor propagación. Las autoridades insisten en mantener medidas de control y comunicación entre países para contener el brote.

Qué es el virus de los Andes y cómo se contagia el hantavirus

El virus identificado en los casos corresponde al virus de los Andes, un hantavirus conocido por transmisiones asociadas a roedores y, en algunos casos, por contagio entre personas.

