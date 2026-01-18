Cuatro detenidos en Naucalpan tras operativo por robo de vehículo

Autoridades del Estado de México detuvieron en Naucalpan a cuatro personas presuntamente relacionadas con el robo de un vehículo, tras un operativo desplegado luego de una denuncia ciudadana.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México , quienes ubicaron a los sospechosos cuando se desplazaban en una camioneta de alta gama presuntamente vinculada con el hecho.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Detención tras reporte de robo en Naucalpan

De acuerdo con información oficial, el operativo se derivó del robo de una camioneta en la colonia Colón Echegaray, en el municipio de Naucalpan, lo que generó un reporte al número nacional de emergencias 911.

A partir de la denuncia, policías estatales desplegaron un dispositivo de búsqueda en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) , con apoyo de sistemas de videovigilancia.

Seguimiento permitió ubicar a los sospechosos

Las autoridades informaron que el vehículo robado contaba con un sistema de geolocalización, lo que permitió identificar la zona donde se encontraban las unidades presuntamente relacionadas con el robo.

Tras implementar un cerco operativo en la colonia Lomas Verdes, los policías lograron detener a cuatro hombres y asegurar una camioneta de alta gama, además de una motocicleta y otro vehículo con reporte de robo vigente.

¿Quiénes son los detenidos y qué sigue?

Las personas detenidas fueron identificadas como:



Óscar "N", 27 años

Diego "N", 24 años

Alejandro "N", 21 años

Julián "N", 20 años

A los cuatro se les informaron sus derechos conforme a los protocolos de actuación policial. Posteriormente, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Llamado a la denuncia ciudadana

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró que los números 089 de Denuncia Anónima y 911 se encuentran disponibles las 24 horas para reportar robos u otros delitos.

Las autoridades señalaron que la denuncia oportuna permite activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y detención.