“Narcopolíticos” en la mira: Asociación civil denuncia a Rubén Rocha Moya y a más de 50 funcionarios de Sinaloa

¡Siguen los esçandalos en Sinaloa! Hoy, la asociación civil Defensorxs por una Justicia Digna presentó una denuncia formal por presunta delincuencia organizada contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego de los recientes señalamientos sobre supuestos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La denuncia también incluye al senador morenista Enrique Inzunza, así como a otros ocho funcionarios sinaloenses que previamente fueron señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con grupos criminales. El caso ya genera fuerte impacto político y mediático a nivel nacional, en medio del debate acerca de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de México.

Rubén Rocha Moya fue denunciado por presunta delincuencia organizada por la asociación civil Defensorxs por una Justicia Digna, tras los señalamientos sobre supuestos nexos con #LosChapitos



La denuncia también incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, a otros funcionarios… pic.twitter.com/CHDk7dodQm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

¿Por qué fue denunciado Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con la organización denunciante, la acusación se basa en presuntos vínculos entre actores políticos de Sinaloa y grupos del crimen organizado, particularmente con integrantes relacionados con “Los Chapitos”. La asociación señaló que la denuncia fue presentada ante autoridades federales y que busca que se investigue una posible red de protección política y financiera ligada al narcotráfico.

Hasta el momento, Rubén Rocha Moya no ha emitido una postura pública detallada sobre esta nueva acusación; tampoco se han dado a conocer órdenes de aprehensión ni imputaciones oficiales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quiénes más aparecen en la denuncia contra políticos de Sinaloa?

La organización civil aseguró que además de Rocha Moya y Enrique Inzunza, la denuncia contempla a otros 45 presuntos “narco políticos” del estado de Sinaloa. Entre los nombres mencionados destacan:

Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha.

Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España.

Los denunciantes sostienen que existen elementos suficientes para abrir investigaciones relacionadas con posibles actos de delincuencia organizada y colaboración con estructuras criminales.