Jesús Enrique desapareció en CDMX y tras ser encontrado lleva 44 días retenido por la Fiscalía

La familia de Jesús Enrique, menor de 13 años desaparecido en diciembre pasado en la alcaldía Tlalpan denunció irregularidades y negligencia en el caso luego de que el menor fue localizado en Querétaro, pues señalan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) lo tiene retenido.

Entre las inconsistencias está el ocultamiento de grabaciones de cámaras de seguridad y el mal actuar de agentes de la Policía de Investigación (PDI), y funcionarios como Luis Eduardo Poletti Vega, titular de la Fiscalía para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la CDMX.

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Cronología del caso Jesús Enrique tras desaparecer en CDMX

La desaparición de Jesús Enrique ocurrió el 16 de diciembre de 2025 en San Pedro Mártir entre las 15:30 y 16:30 horas en la calle Clavel Sur y fue localizado el 20 de marzo de 2026 en Santiago de Querétaro.

Salió de su domicilio para ir a buscar a su mamá en ese estado, quien desde hace tres años no vivía con ellos desde el 1 de noviembre de 2023 porque "quería seguir su vida", comentó Rodrigro Corrales, tío paterno del menor.

Fue gracias a la información que la familia proporcionó que personal de la Fiscalía de Querétaro pudo localizarlo en aquella entidad.

Fue localizado el menor de edad, Jesús Enrique Corrales Velázquez. Agradecemos a la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones. Se desactiva #AlertaAmber https://t.co/V6wOe61hlr pic.twitter.com/F8EhgQdCS7 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) March 22, 2026

Acusan que Fiscalía de CDMX tiene retenido a menor que estuvo desaparecido

Luego del hallazgo, las autoridades se niegan reintegrarlo a su núcleo familiar pese a que autoridades del DIF dicen que sí puede ser devuelto a su familia, de acuerdo con su tío Rodrigo Corrales.

Incluso, a decir de su familiar, el menor ha manifestado que quiere regresar a casa, pero por obstáculos de la Fiscalía, dijo, el menor no puede volver a su domicilio.

Señalan que autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas han impedido que regrese a su casa apesar de que las pruebas periciales señalan que existen las condiciones para ello. Además, han lanzado acusaciones falsas de violencia contra la familia para justificar su retención.

Actualmente el menor está bajo resguardo en una área de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde lleva 44 días desde que fue ingresado y acusan que está retenido.

🔴Familiares de Jesús Enrique, menor de 13 años que estuvo desaparecido desde diciembre y fue localizado en marzo, se manifiestan afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.



Denuncian que autoridades de la Fiscalía y… pic.twitter.com/ozcxS7wKRv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

La familia de Jesús Enrique informó d ela situación afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la CDMX. Al lugar acudieron familiares de más personas desaparecidas.

Entre ellos Vanessa Gámez, mamá de la jove Ana Amelí García Gámez, joven senderista desaparecida en el Ajusco, en Tlalpan, cuando subió al Pico del Águila el 12 de julio de 2025.

Así como María del Carmen Velázquez, madre de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida luego de asistir a un festival en la carretera Picacho-Ajusco en el 2017.