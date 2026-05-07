¡De milagro! Una ventana abierta lo salvó de morir ahogado en Tláhuac; auto cae a Canal de Chalco

La capital mexicana vivió una jornada de contrastes brutales en sus vialidades. Mientras en el sur un hombre lograba burlar a la muerte en un canal de aguas negras, en el norte, el exceso de velocidad sellaba el destino fatal de un automovilista que no tuvo una segunda oportunidad. Todo mientras usted dormía.

Una ventana entre la vida y la muerte en Tláhuac

El Canal de Chalco, en la colonia Conchita B, estuvo a punto de convertirse en una tumba de metal. El conductor de una camioneta perdió el control de su unidad, estrellándose violentamente contra un poste antes de salir proyectado hacia las profundidades del canal. El vehículo comenzó a sumergirse rápidamente ante la mirada de los testigos.

Sin embargo, un detalle fortuito cambió el destino: la ventanilla del conductor estaba abajo. Ese pequeño espacio le permitió escapar de la cabina antes de que la presión del agua sellara su salida.

Camioneta cae al fondo de un canal en #Tláhuac



Durante la madrugada, el conductor de una camioneta perdió el control en la avenida Canal de Chalco, chocó contra un poste y terminó hundido a cinco metros de profundidad en el canal de aguas.



Afortunadamente, el automovilista… pic.twitter.com/jVf65LoqSP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Con la ayuda de un vecino y elementos de la Guardia Nacional, el hombre fue rescatado del lodo. Tras ser estabilizado por paramédicos, fue trasladado de urgencia a un hospital, dejando atrás una camioneta devorada por el canal.

Velocidad mortal: Choque en la Gustavo A. Madero

A kilómetros de ahí, la historia fue distinta y mucho más sombría. Sobre la avenida 510, en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, el silencio de la madrugada fue destrozado por el estruendo de metal retorcido.

Un hombre, quien presuntamente viajaba a exceso de velocidad, perdió la batalla contra el control de su vehículo y se incrustó en la parte trasera de un camión de carga que descansaba sobre la vía.

🚨Noche mortal y de accidentes en la CDMX



Un hombre murió tras impactarse contra un camión estacionado en Avenida 510, en San Juan de Aragón Segunda Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. Presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Paramédicos solo confirmaron el fallecimiento.… pic.twitter.com/lyZn0EYbRz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Los automovilistas que pasaban por el lugar intentaron auxiliarlo, pero la fuerza del choque fue devastadora. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, no hubo maniobra que valiera: el conductor ya no presentaba signos vitales. El impacto fue seco y letal, terminando con su vida de manera instantánea.

El doloroso reconocimiento bajo las luces de la Fiscalía

La tragedia se volvió realidad para una familia que, minutos más tarde, arribó al lugar del siniestro para identificar los restos.

La escena se mantuvo bajo custodia policial hasta que los peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense. El camión estacionado, que en segundos se convirtió en un muro de hierro mortal, fue testigo mudo de una imprudencia que terminó en luto.

