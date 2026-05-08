Mujer de la tercera edad es hallada sin vida por su familia en Tlalnepantla

La tragedia sacudió a una familia en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México (Edomex) este jueves 7 de mayo de 2026.

Una mujer de la tercera edad fue hallada sin vida cuando estaba dentro de su domicilio ubicado en la calle Metepec en la colonia Fraccionamiento Nueva Ixtacala.

Familia de adulta mayor la encontró sin vida

Fueron familiares quienes hallaron a la mujer sin vida y con notables lesiones en el cuerpo, principalmente en la zona del rostro, lo que le habría causado la muerte.

La situación fue reportada ante las autoridades y policías municipales arribaron hasta el domicilio y confirmaron los hechos.

Investigan muerte de señora de la tercera edad en Tlalnepantla

La zona fue acordonada por los oficiales en espera del arribo de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) iniciaron las investigaciones para esclarecer este caso.

Por ahora no se cuentan con más detalles que indiquen que la mujer fue atacada por alguien en especial y si fue víctima de algún otro delito.

Mujer de la tercera edad es hallda sin vida en su casa en CDMX

En la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida en su casa en la colonia Obrera, alcaldía Cuahutémoc.

La adulta mayor fue hallada al interior de una vivienda localizada en la calle Lorenzo Boturini 76 tras el llamado de los vecinos a la policía.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y confirmaron que la señora no contaba con signos vitales.

Policías de la SSC de CDMX acordonaron la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El 15 de abril de 2026 fue econtrado el cuerpo de un adulto mayor de 68 años de edad, quien podría ser un hombre identificado como Ignacio "N", desaparecido con su mascota el año pasado.

El cuerpo ocurrió en una casa ubicada en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón, luego de un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 911.

Agentes llegaron a la casa y encontraron pertenencias que coinciden con las del hombre de 68 años reportado como desaparecido el 16 de agosto de 2025, tras salir de su domicilio en la misma colonia.