Así fue el engaño de un camillero del IMSS en Tlalnepantla para abusar de familiar de paciente

Una mujer que acudió a la Clínica 72 del IMSS en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, fue víctima de una agresión sexual. El presunto responsable es un camillero que trabajaba ahí, quien tras ser detenido ya fue encarcelado.

El sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social conocido como el penal de Barrientos en Tlalnepantla. El presunto implicado fue identificado como Alfredo “N”.

Víctima de camillero del IMSS acudió a visitar a un familiar

Alfredo "N", de acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía dle Estado de México, habría agredido a una mujer el 4 de abril de 2026.

La víctima acudió la Clínica 72 del IMSS con el fin de visitar a un familiar que se encontraba al interior de dicho hospital, donde presuntamente fue agredida sexualmente por el camillero.

Camillero engañó a mujer en Clínica 72 del IMSS

La investigación de la Fiscalía señala que en algún momento, el camillero le habría ofrecido una colchoneta a la mujer para descansar, pero al momento de estar acostada, habría sido agredida sexualmente.

La mujer pidió el apoyo de oficiales de la policía municipal, quienes lograron la detención de Alfredo “N”, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

Ahora este sujeto, tras cumplirse el plazo constitucional, ” fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, si este hombre es declarado culpable, podría recibir una condena de diez a veinte años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa, como establece el Artículo 273 para el delito de violación.

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¿Qué dijo el IMSS sobre camillero de Clínica 72 acusado de violación?

Tras darse a conocer este caso, el IMSS informó que el 4 de mayo de 2026 se llevó a cabo la detención de un trabajador al interior de la unidad.

El arresto fue tras la notificación de una familiar de un paciente que se encuentra hospitalizado, refiriendo hechos relacionados con conductas de intento de abuso sexual.

Aunado a ello dio a conocer que se inició la investigación interna correspondiente con las áreas respectivas para determinar las responsabilidades y acciones que deban tomarse.