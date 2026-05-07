Revelan qué había en narcolaboratorio tras operativo de agentes de la CIA en Chihuahua

La investigación que comenzó la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de un narcolaboratorio en Chihuahua luego un operativo de dos agentes de la CIA y dos más de la fiscalía estatal, tras el cual los cuatro murieron, ha dado un avance clave para determinar qué pasó en el lugar.

El laboratorio clandestino fue hallado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, y personal ministerial de la FGR se trasladó al lugar para realizar el aseguramiento de los bienes, artefactos, productos y las sustancias encontradas en el mismo.

¿Qué había en el narcolaboratorio hallado en Chihuahua?

En el inventario de la FGR se registró que en narcolaboratorio había precursores químicos y químicos esenciales, en cantidades de más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras.

La investigación aún se mantiene para determinar el valor comercial y la descripción de los objetos y los indicios asegurados, llevar a cabo el análisis de las muestras, identificar cantidades y tipo de sustancias, así como para obtener la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales.

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No hubo detenidos por narcolaboratorio en Chihuahua

La FGR informó que continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables, toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Chihuahua, el día del operativo en dond participaron agentes de la CIA no hubo detenidos.

Los dos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la Fiscalía de Chihuahua, entre ellos, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, murieron tras un accidente cuando iban en una camioneta por la zona serrana luego de un operativo con el que encontraron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas como metanfetamina.

Destruirán precursores químicos asegurados en Sierra del Pinal

También se dio a conocer el destino final de los precursores químicos asegurados y será una empresa especializada en manejo de productos peligrosos y precursores químicos, la encargada de la debida destrucción de lo asegurado.

