Tren Ligero lanza alerta por afectaciones este 9 y 10 de mayo; así cambiará el servicio en este tramo de CDMX

Miles de usuarios del Tren Ligero deberán tomar precauciones este fin de semana en la CDMX; el servicio será modificado los días 9 y 10 de mayo debido a trabajos de modernización y adecuaciones en el sistema ferroviario rumbo a la nueva etapa de operación hacia el Estadio Banorte.

El cambio afectará principalmente el tramo entre Estadio Banorte y Xochimilco, donde el traslado ya no se realizará con convoyes del Tren Ligero; en esa zona, el servicio será cubierto temporalmente con unidades de RTP mientras continúan las labores técnicas y de mantenimiento en estaciones e infraestructura.

¿Cómo operará el Tren Ligero este fin de semana?

El Servicio de Transportes Eléctricos informó en sus plataformas oficiales que los trabajos forman parte de la implementación del nuevo sistema de regulación y control de tráfico ferroviario; las labores incluyen tendido de cableado, colocación de equipos técnicos y mantenimiento en distintas estaciones.

Por esta razón, el Tren Ligero únicamente operará de Tasqueña a Estadio Banorte durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo ; mientras tanto, de Estadio Banorte a Xochimilco habrá apoyo con autobuses de RTP para mantener el traslado de usuarios.



El horario se mantendrá sin cambios; el sábado operará de 06:00 a 23:30 horas y el domingo de 07:00 a 23:30 horas.

Autoridades recomendaron salir con más tiempo de anticipación debido a posibles retrasos durante los transbordos y la alta demanda esperada en la zona sur de la capital.

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Tren Ligero "El Ajolote" iniciará nueva etapa rumbo al Mundial

Los trabajos forman parte de la modernización del Tren Ligero rumbo a los eventos internacionales que se realizarán en la Ciudad de México y al incremento de movilidad hacia el Estadio Banorte, sede de actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el próximo 11 de mayo arrancará operaciones una nueva etapa del sistema bajo el nombre "El Ajolote" , proyecto que contempla trenes nuevos, estaciones remodeladas y mejoras en accesibilidad.

El nuevo Tren Ligero contará con 17 unidades que operarán acopladas para aumentar la capacidad de traslado y reducir tiempos de espera; además, las estaciones intervenidas fueron adaptadas para mejorar el flujo de pasajeros en uno de los corredores más utilizados del sur de la ciudad.