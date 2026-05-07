Angustia por Teresa Guadalupe: historia de una mamá desaparecida en CDMX y su hijo detenido

Teresa Guadalupe Molina Hernández fue vista por última vez el 25 de abril de 2026, sin embargo, su hijo ahora fue detenido tras la desaparición de su mamá en la Ciudad de México (CDMX). Un caso que sacude ante las dudas y la intriga.

El caso está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ante la cual se reportó la desaparición de la mujer de 55 años y se giró el boletín para encontrarla, pero los días han pasado y ella no ha sido localizada.

El último rastro de Teresa Guadalupe antes de desaparecer

Ambos vivían en la calle Grabados 286, de la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza. En esta casa fue el último punto donde se le vio y desde ese momento se desconoce su paradero.

Las circunstancias de su desaparición, de acuerdo con el folio D/01524/2026/CBP, indican que aunque la mujer fue vista por última vez desde el 25 de abril pasado, el reporte de la desaparición fue fechado el 1 de mayo de 2026.

Se le vio en su casa y desde ese momento no se sabe más de ella. Vestía un top de tiras negro, mayones negros, calcetas blancas y tenis blancos.

#DóndeEstá | Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, fue vista por última vez el pasado 25 de abril del presente año, en la su domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero no dudes en acercarte… pic.twitter.com/XqFfoukqDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Capturan a hijo de Teresa Guadalupe, mamá desaparecida en CDMX

El caso, que está lleno de más dudas que respuestas, dio un giro con la captura de Fernando Yael "N", hijo de Teresa Guadalupe, a quien detuvieron como parte de la investigación para esclarecer qué pasó con su mamá.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX lo aprehendieron este jueves en el cruce de la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la cantina La Mundial.

Fernando Yael "N" fue presentado ante un juez en el Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fue requerido tras la desaparición de su madre.

Fiscalía acude a casa de mamá desaparecida y esto pasó

Como parte de las investigaciones, agentes de la PDI de la fiscalía acudieron a la casa de Teresa Guadalupe el miércoles 6 de mayo pasado para llevar a cabo una diligencia.

Adentró fueron encontrados indicios de la mujer desaparecida, sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado la localización de ella.