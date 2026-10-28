Así agarraron a un hombre y dos mujeres por presuntamente robar celulares durante el Show Run de Checo Pérez en CDMX

La celebración del primer Show Run de la escudería Cadillac en la Ciudad de México también estuvo acompañada de un operativo de seguridad que derivó en la detención de tres personas. Se trata de un hombre y dos mujeres, quienes fueron señalados como probables responsables de robar dos teléfonos celulares en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las detenciones ocurrieron como parte del dispositivo implementado para vigilar el evento automovilístico, que se llevó a cabo sobre una de las avenidas más importantes de la capital.

¿Cómo detuvieron al hombre y a las dos mujeres durante el Show Run?

La SSC informó que sus efectivos realizaban labores de seguridad y vigilancia con motivo del Primer Show Run de la escudería Cadillac F1 Team, cuando detuvieron a las tres personas señaladas por el presunto robo de dos teléfonos celulares.

Según el reporte de la corporación, entre los detenidos se encuentra un hombre de 45 años, así como dos mujeres de 28 y 45 años.

Sin embargo, la información proporcionada por las autoridades no detalla cómo ocurrió el presunto robo, quiénes eran las personas afectadas ni el punto exacto de Paseo de la Reforma donde se realizaron las detenciones.

Tampoco se precisó si los teléfonos celulares fueron recuperados durante la intervención policial.

Los tres detenidos fueron llevados al Ministerio Público

Tras las detenciones, los efectivos de la SSC trasladaron a las tres personas ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información difundida por la SSC señala a los tres individuos como probables responsables, por lo que no se puede afirmar que hayan sido declarados culpables del delito.

🚨 Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre y dos mujeres por el robo de dos celulares durante el Show Run de Cadillac Formula uno Team en Paseo de la Reforma. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público. https://t.co/S4gFHOwfNt — Irving (@IrvingPineda) October 28, 2026

Así se vivió el operativo de seguridad en Paseo de la Reforma

El dispositivo de seguridad fue implementado con motivo del primer Show Run de Cadillac F1 Team, un evento automovilístico que se desarrolló sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

La presencia de efectivos de la SSC formó parte de las acciones de vigilancia desplegadas durante la actividad.