¿Farderas venezolanas? Detienen a dos mujeres de Venezuela por presunto robo en tienda de Tlalpan, CDMX

En la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), dos mujeres venezolanas fueron detenidas por presunto robo en una tienda de autoservicio.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de la avenida Guadalupe Victoria e Insurgentes Sur, en la colonia Tlalpan.

¿Farderas venezolanas?

Durante su recorrido, los policías fueron solicitados por una mujer de 30 años, quien se identificó como el personal de seguridad de un negocio cercano.

La denunciante informó que minutos antes, dos mujeres habían intentado sustraer varios artículos del establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

Los productos que las mujeres se intentaban llevar incluían alimentos como salchichas, carne, sazonadores, sopas, jamón, entre otros; artículos de higiene personal y otros diversos objetos.

El personal de la tienda logró retener a las sospechosas, quienes al ser requeridas para mostrar los comprobantes de compra, no presentaron ningún ticket.

Ante esta situación y a petición del personal afectado de la tienda, los policías detuvieron a las dos mujeres, quienes tienen 22 y 42 años respectivamente.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras atender una denuncia ciudadana, uniformados de la #PBI de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a dos mujeres señaladas como quienes, al parecer, sustrajeron mercancía de una tienda de autoservicio, ubicada en @TlalpanAl.



Mientras los… pic.twitter.com/ZYDWMLsD4v — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2025

Las dos mujeres detenidas, de nacionalidad venezolana, fueron informadas de sus derechos constitucionales conforme a la ley.

Posteriormente, los oficiales aseguraron la mercancía, cuyo valor aproximado asciende a mil 281 pesos. Las mujeres fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde se llevará a cabo la investigación para determinar su situación legal y el proceso judicial a seguir.

