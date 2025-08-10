¡Con pistola de juguete! Caen menores de 14 y 15 años que robaron moto en la Venustiano Carranza

En calles de la alcaldía Venustiano Carranza, dos adolescentes de 14 y 15 años fueron capturados tras presuntamente robar una motocicleta utilizando una pistola de plástico para amenazar a la víctima.

La intervención policial fue resultado de un seguimiento iniciado en la misma demarcación y que concluyó dentro de la alcaldía Iztacalco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Así fue el robo de una moto en Venustiano Carranza

El incidente comenzó cuando el Centro de Comando y Control (C2) Norte recibió un reporte en tiempo real sobre el robo de un vehículo que contaba con permiso de circulación.

El hecho se registró en las calles Oriente 164 y Norte 13, en la colonia Moctezuma, Segunda Sección. Gracias a las cámaras de videovigilancia, se logró rastrear la motocicleta y seguir la trayectoria de escape de los presuntos delincuentes, lo que dio pie a una persecución policial inmediata.

Poco después, la motocicleta fue localizada abandonada en el Viaducto Río de la Piedad, donde los agentes se encargaron de resguardarla. La acción no terminó ahí, ya que el sistema de monitoreo continuó el seguimiento virtual hasta identificar a los sospechosos en un vehículo rojo con negro en circulación por la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras una persecución que culminó en @IztacalcoAl, personal de la #SSC, detuvo a dos adolescentes, probables responsables del robo de una motocicleta en calles de @A_VCarranza. Los operadores del #C2Norte informaron a los oficiales en campo de una… pic.twitter.com/2rQxFFVxS6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 10, 2025

Adolescente escapa a píe: ¿cómo fueron capturados?

Durante la intervención, uno de los adolescentes intentó escapar a pie luego de descender del automóvil, pero fue detenido a pocos metros. El segundo implicado fue capturado en las calles cercanas.

En la inspección preventiva, los policías hallaron en posesión de los detenidos una réplica de pistola, dos teléfonos celulares, una mochila negra y la motocicleta.

La persona afectada llegó al lugar y comprobó ser la legítima propietaria del vehículo, solicitando que se actuara conforme a la ley. Por su parte, los menores fueron plenamente informados de sus derechos y quedaron bajo la custodia del Ministerio Público especializado, que determinará su situación legal.