Cae Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, acusada de lavado de dinero y corrupción; ya estaba en el AICM

Este jueves 02 de julio, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya Austin —economista, funcionario y político mexicano que estuvo al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex)—. De acuerdo con el comunicado del organismo de seguridad, el operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/1TsQKf4BjH — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

¿De qué se le acusa a Gilda "N", hermana de Lozoya?

Según las autoridades, Gilda "N" está acusada de operar como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular fondos ilícitos, ya que ninguna de las transacciones estudiadas tenía alguna justificación económica ni comercial válida, por lo que su principal cargo sería por operaciones con recursos de procedencia clandestina.

Asimismo, la detenida se habría convertido en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos otorgada por su hermano Emilio, facilitando así la administración del dinero irregular.

En específico, hablamos del caso Agronitrogenados, que gira entorno a la compraventa irregular y con un sobreprecio millonario a una planta de fertilizantes en Veracruz por parte de Pemex en el 2013, donde la adquisición se realizó bajo la dirección de Emilio Lozoya con el permiso del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.

¿Qué pasará con Gilda "N"?

Tras su detención, la situación legal de Gilda "N" queda a disposición de un juez federal, quien determinará su estado jurídico en las próximas horas. Cabe destacar que, de acuerdo con la el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia condenatoria por la autoridad.

Sin embargo, y de acuerdo con el Artículo 222 del Código Penal Federal, se podría castigar a la hermana de Emilio Lozoya con 5 o hasta 15 años de prisión, ya que los actos de corrupción como triangular fondos ilícitos o lavado de dinero, tienen esa agravante. Sin embargo, de involucrarse en cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, las penas van desde los 3 meses hasta los 30 años de cárcel, esto dependiendo de la gravedad y si los involucrados son servidores públicos.

¿Quién es Gilda Lozoya Austin?

Gilda Susana Lozoya Austin nació en una familia con una larga trayectoria en administración pública en México, por lo que su vida pública y legal, estuvieron marcadas por investigaciones de la FGR ligadas a su hermano. Ha tramitado múltiples amparos y recursos legales para evitar ser detenida, donde recientemente se le impugnó una de las tantas órdenes en su contra.

Es hija de Emilio Lozoya Thalmann, exsecretario de Energía y director del ISSSTE en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.