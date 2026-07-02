Se desploma techo de casa en CDMX y menor resulta herido

El techo de una casa en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), se desplomó este miércoles 1 de julio de 2026 dejando un saldo de un menor de edad herido, quien afortunadamente no presentó lesiones graves que ameritaran hospitalizarlo.

El derrumbe de la estructura ocurrió esta tarde en una casa ubicada en la calle Aragón 120 y Cádiz, en la colonia Álamos, lo que activó la movilización de los servicios de emergencia.

Techo cae en casa donde se realizaban trabajos de remodelación

En el lugar realizaban trabajos de remodelación o reparación que no fueron concluidos. El menor lesionado por la caída de escombros fue atendido en el lugar por paramédicos dentro de una ambulancia.

Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX llegaron para revisar los daños, pero será necesario que ingenieros estructuristas verifiquen el estado de la casa.

Habitantes de inmueble tendrán que esperar si pueden regresar

El inmueble fue acordonado para evitar el ingreso de las personas hasta que las autoridades competentes y especialistas lo permitan, o bien, decidan que el lugar no es habitable debido a los daños.

Será hasta que se emita un dictamine estructural para determinar si es seguro que regresen los habitantes.

Protección Civil explica caída de techo en la Benito Juárez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que la caída del techo fue a consecuencia de la falta de mantenimiento y humedad por la filtración de agua.

En un mensaje en su cuenta de X, indicó que se trató de un desplome de un techo de bóveda catalana de 16 metros cuadrados en una vivienda de planta baja y un nivel.

Además, confirmó que paramédicos atendieron a un menor que sufrió un golpe en un pie, pero no fue necesario que lo trasladaran a un hospital.

En tanto, personal de la alcaldía realizará la opinión técnica y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX apoyará con el retiro de los escombros.