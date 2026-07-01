Niña se va de su casa en Guadalajara y descubren que su tía la amarraba

Una mujer está bajo investigación en Guadalajara al ser acusada de presuntamente violentar a su sobrina, quien tras salir a la tienda, optó por no volver a su casa.

Los hechos comenzaron a ser investigados por la Fiscalía de Jalisco, la cual confirmó que se ha iniciado una indagatorira en contra de la mujer identificada como Laura Elena "N", quien ya se encuentra vinculada a proceso.

Tía denunció que su sobrina estaba extraviada

Información de la fiscalía estatal establece que el 1 de junio de 2026, policías municipales de Guadalajara acudieron a una finca de la colonia Mezquitán Country, tras recibir un reporte sobre una menor de edad presuntamente extraviada.

Laura Elena “N” manifestó a los oficiales que su sobrina había salido con rumbo a una tienda de conveniencia y no había regresado.

Menor señala que su tía la amarraba y la dejaba sin comer

Lo que se pensó que era un caso de desaparición de una niña, cambió cuando horas más tarde, la menor fue localizada de manera segura, pero cuando la encontraron reveló algo que las autoridades no esperaban.

Cuando fue entrevistada bajo los protocolos correspondientes de protección a la infancia, la niña externó que no quería regresar a la casa con su familiar pues al parecer era víctima de constantes agresiones físicas, que su tía la mantenía amarrada y que no le daba de comer.

Al conocer la situación, se inició una denuncia correspondiente y el agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, llevó a cabo las indagatorias y solicitó a un juez de control el mandato judicial en contra de la tía.

Investigan a tía por maltrato infantil contra su sobrina

Laura Elena “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial, quien dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de maltrato infantil.

EL juez le fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por una temporalidad de tres meses y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

"La mujer fue vinculada a proceso luego de ser presentada ante las autoridades judiciales y acreditarse su probable responsabilidad en la comisión de actos de maltrato infantil en agravio de una niña con quien le une un lazo familiar", informó la fiscalía.