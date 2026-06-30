¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue en vivo el estatus de las líneas este 30 de junio
¿Vas a usar el Metro CDMX hoy martes 30 de junio? Revisa en Azteca Noticias las estaciones cerradas, trenes detenidos y las condiciones del servicio.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con actualizaciones minuto a minuto para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 30 de junio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue en vivo el estatus de las líneas este 30 de junio
Marcha lenta en cinco líneas
El STC informó que, debido a la lluvia que cae esta mañana en la ciudad, hay marcha lenta en las líneas:
- 2: Tasqueña a Cuatro Caminos.
- 3: Universidad a Indios Verdes.
- 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- 9: Pantitlán a Tacubaya.
- B: Ciudad Azteca a Buenavista.
Toma previsiones en tus traslados.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/Fv02TwO1k7— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 30, 2026