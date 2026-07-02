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Mujer de 70 años intenta robar más de 47 mil pesos en súper; llenó su carrito de licores y botanas

Una mujer mayor de 70 años intentó robar más de 47 mil pesos en productos del súper de la alcaldía Tlalpan, en CDMX; llenó su carrito de licores, papas y más.

mujer de 70 años
El 2 de julio de 2026, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a una mujer de 70 años que intentó robar 47 mil pesos en súper.|SSC

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron el día de hoy, 02 de julio, la detención de una mujer de 70 años que intentó salir de un supermercado sin pagar, ubicado dentro de una plaza comercial de avenida Insurgentes Sur en la colonia Santa Úrsula Xitla de la alcaldía Tlalpan en Ciudad de México (CDMX).

La mujer mayor vestía un atuendo discreto, lucía un cabello oscuro recogido en una trenza larga con lentes de armazón oscuro colocados sobre la cabeza mientras usaba una chamarra de color negro y una blusa oscura con estampado de patrones blancos con un estilo floral, sin embargo pudo ser detectada por el personal del súper.

mujer de 70 años
Las autoridades la trasladaron al Ministerio Público, donde se determinará su situación, recibiendo una sentencia de 2 a 4 años por la cantidad de mercancía que quería robar.|SSC

De acuerdo con el comunicado de la SSC, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue quien se percató de la situación, donde la detenida intentó llevarse a casa varios productos con un valor total exacto de 47 mil 393 pesos mexicanos. Pero para "confundir" a los elementos de seguridad llenó su carrito de los siguientes productos:

  • Al menos 13 botellas del alcohol, entre vinos y licores de cristal oscuro
  • Una caja con 12 batidos de proteína sabor chocolate
  • Un paquete de pan dulce
  • Una bolsa de botanas
  • Una caja de galletas

La demás mercancía la llevaba oculta en una mochila negra deportiva de grandes dimensiones y una bolsa de mano de color azul con asas café estilo tote, mientras que lo del carrito era solo una simulación de sus "compras" para esconder el resto de los productos caros.

¿Qué pasará con la mujer mayor que intentaba robar?

Tras leerle sus derechos, los oficiales la trasladaron y la pusieron a disposición del Ministerio Público, donde la autoridad determinará su situación jurídica por el delito de robo a negocio. Aunque el hurto fue sin violencia, al superar 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la adulta mayor podría pasar en prisión de 2 a 4 años esto dependiendo de los agravantes.

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