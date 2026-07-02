Topos de México busca voluntarios urgentes para ayudar a Venezuela

Los Topos de México solicitaron el apoyo urgente de voluntarios para hoy jueves 02 de julio, a partir de las 08:00 horas, con el fin de clasificar, etiquetar y numerar cajas con ayuda humanitaria para Venezuela, esto en dos ubicaciones de la Ciudad de México (CDMX). Recordemos que, el pasado miércoles 24 de junio, el país registró dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la región central, impactando con mayor fuerza en la zona costera de la Guaira y en la Gran Caracas.

Hasta el momento, se han confirmado 2,295 muertos con un aproximado de 11,267 personas lesionadas y un estimado de 50 mil desaparecidos o atrapados bajo los escombros.

¿A dónde acudir para el voluntariado de los Topos de México?

Los interesados en ayudar a los Topos de México en esta encomienda, deberán presentarse en Magistrados 75, Amplificación el Sifón de la alcaldía Iztapalapa y en Pablo Ucello 22, Ciudad de los Deportes de la demarcación Benito Juárez.

Cualquier persona con la disposición y tiempo para realizar el trabajo físico, agilizar la logística de envío internacional e incluso llevar su propio material, es bienvenido a ayudar. Puedes acudir con etiquetas adhesivas de 50x25 centímetros en colores amarillo, naranja y verde; pero no es un requisito obligatorio para sumar esfuerzos, ya que lo que piden es la labor de rotulado.

Cabe destacar que, las sedes de acopio en Iztapalapa y Benito Juárez ya superaron su capacidad máxima, esto gracias a la ciudadanía que decidió participar en la convocatoria, sin embargo, ahora le piden a la población, ya no llevar más víveres para que los equipos se puedan enfocar al 100% en el empaquetado y recolectado.

Finalmente, pidieron que los asistentes tengan como prioridad garantizar el orden y la seguridad en las tareas de voluntariado, así como:



Acudir con ropa y calzado de trabajo cómodo

Mantenerse hidratados

Seguir estrictamente los protocolos de los jefes de cuadrilla

Con esto, Topos de México podrá terminar sus labores de rescate en la capital y enviar los esfuerzos a Venezuela.