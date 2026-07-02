¡Justicia para Mateo Santiago! Médico que lo mató recibe más de un siglo de sentencia

El 4 de febrero de 2025, un niño de 12 años llamado Mateo Santiago, fue reportado como desaparecido y después fue encontrado sin vida, pero tras más de un año de los hechos, el médico Christian Augusto Jafet, señalado como responsable , fue sentenciado.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este miércoles 1 de julio de 2026 que este sujeto fue declarado culpable y pasará más de 100 años en la cárcel, además de pagar una multa de más de un millón de pesos.

Niño Mateo Santiago fue hallado sin vida en Jalisco

Tres días después de la desaparición del menor, la fiscalía estatal, confirmó que el niño fue localizado sin vida en Jalisco.

En un comunicado del 7 de febrero de 2025, la institución publicó que "se pudo corroborar el hallazgo del cuerpo del joven, el cual fue localizado en el estado de Jalisco".

"La Fiscalía ha establecido una sólida línea de investigación que apunta a la posible participación de un tercero, el cual ya se encuentra identificado, esto con el propósito de llevarlo ante la justicia. La violencia que arrebató su vida no puede, ni debe quedar sin respuesta", indicó en aquella ocasión.

Médico implicado en caso Mateo Santiago fue acusado de tres delitos

Ahora el médico Christian Augusto Jafet fue sentenciado a 113 años, 4 meses y 15 días de prisión, por los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares.

Este sujeto también tendrá que pagar una multa por $492 mil 559 y por reparación del daño $745 mil 798; que en suma ascienden a más de un millón doscientos mil pesos.

Mateo Santiago salió de la escuela en León y desapareció

La investigación de la Fiscalía de Guanajuato establece que el 4 de febrero de 2025, Mateo Santiago salió de su escuela en la colonia Las Mandarinas, en León, para dirigirse a su casa.

No obstante, antes de llegar fue privado de la libertad y agredido sexualmente por un hombre, quien después se supo que era Christian Augusto Jafet.

El médico posteriormente lo mató con unarma de fuego y trasladó al menor al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, para ocultar su cuerpo.

Mateo Santiago fue localizado en Jalisco.|X: @AAMBER_gto

El 11 de febrero del año pasado, las autoridades dieron a conocer la detención de este sujeto por su particiáción en el crimen, un caso que conmocionó a la población de León y en el país.