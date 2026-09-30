Detienen a hombre tras robo a joyería en Álvaro Obregón, CDMX; así ocurrió el atraco

Un hombre de 46 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser señalado como uno de los presuntos responsables del robo cometido en una joyería ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la información disponible, el atraco ocurrió en un establecimiento localizado en la colonia Progreso Tizapán, donde dos sujetos habrían ingresado al local para apoderarse de mercancía.

¿Cómo ocurrió el robo de la joyería?

Según los primeros reportes, dos hombres ingresaron al establecimiento y, durante el atraco, uno de ellos agredió físicamente a una empleada. El sujeto habría aprovechado la situación para despojarla de mercancía del establecimiento y posteriormente salir del lugar junto con su cómplice.

Después de cometer el robo, ambos presuntos responsables huyeron a bordo de un taxi, por lo que elementos de seguridad comenzaron con las labores para localizar el vehículo relacionado con los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió la agresión contra la trabajadora ni sobre el monto total de la mercancía sustraída.

SSC localiza el taxi y detiene a uno de los sospechosos

Tras el reporte del robo, oficiales de la SSC realizaron la búsqueda del vehículo en el que presuntamente escaparon los responsables. Los agentes lograron localizar el taxi y, posteriormente, detuvieron a uno de los hombres que habría participado en el robo.

El detenido fue identificado como un hombre de 46 años y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

🚨Un hombre de 46 años fue detenido en @AlcaldiaAO tras ser señalado como presunto responsable de robar joyería en un establecimiento.



El atraco ocurrió cuando dos sujetos ingresaron al local en la colonia Progreso Tizapán, donde uno de ellos agredió físicamente a una empleada… pic.twitter.com/HFVmUFyXFZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Le aseguran joyería, celulares y una cangurera

Durante la detención, los oficiales aseguraron al hombre diversas piezas de joyería que estarían relacionadas con el robo al establecimiento. Además, le fueron asegurados teléfonos celulares y una cangurera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente más detalles sobre la identidad del segundo sujeto que habría participado en el atraco, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

