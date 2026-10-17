La mente detrás de los narcotúneles: cae “Ingeniero”, presunto diseñador de pasadizos para cruzar droga a EU

Fuerzas de seguridad federales detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como presunto responsable del diseño y construcción de narcotúneles para cruzar droga a Estados Unidos.

Su captura se realizó en Zapopan, Jalisco, luego de trabajos de inteligencia y elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de Fiscalía General de la República (FGR), lo detuvieron.

Esto se sabe de "Ingeniero", hombre vinculado con túneles del narco

Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, es identificado como operador de un grupo delictivo.Durante la operación se aseguraron armas, droga y un vehículo, pero no fue revelada a que organización criminal podría pertenecer este hombre.

Además, sería responsable de la construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California.

"Ingeniero" cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California. El detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Durante la operación se aseguraron armas, droga y un vehículo. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para detener a operadores criminales, desarticular sus estructuras y debilitar sus capacidades logísticas y operativas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Descubren narcotúnel entre San Diego y Tijuana

El 1 de junio de 2026 se dio el hallazgo de un narcotúnel sofisticado que unía Tijuana con un punto cercano al cruce fronterizo de Otay Mesa, en San Diego, California, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades calcularon que el pasadizo subterráneo, que se extiende desde Tijuana, hasta una supuesta tienda minorista cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa, tiene unos 589.18 metros, 16.76 metros de profundidad y 1.37 metros de altura, con paredes reforzadas, sistemas de rieles y ventilación y electricidad.

En tanto, como parte de la mimsa investigación, cuatro personas fueron acusadas por conspirar para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares.

El 6 de mayo, un supuesto narcotúnel fue hallado en una casa en Las Choapas, Veracruz. Policías municipales y estatales descubrieron que tenía una profundidad de más de 50 metros.