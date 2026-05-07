Descubren presunto narcotúnel en Las Choapas, Veracruz; incluso tenía un altar

Un presunto narcotúnel fue hallado al interior de una casa que desde hace tiempo causaba temor entre los habitantes de Las Choapas, Veracruz.

El hallazgo provocó que elementos de policía municipal y estatal se trasladaran a la zona para averiguar hasta dónde terminaba el túnel, descubriendo que tenía una profundidad de más de 50 metros.

Habitantes localizan narcotúnel en Las Choapas

Si bien hay muchas versiones que giran en torno a este hallazgo, de manera preliminar se sabe que fueron los propios vecinos quienes avisaron a las autoridades de movimientos extraños en una vivienda del ejido Playitas.

Aunque algunas versiones señalan que los habitantes decidieron entrar al lugar tras escuchar supuestos gritos, esta información no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, vecinos de la zona coinciden en que constantemente observaban a personas extrañas merodeando el lugar.

Al entrar a la casa, localizaron un altar improvisado, herramientas de excavación y un hueco en el suelo que conducía a la cavidad subterránea, por lo que de inmediato avisaron a las autoridades.

Así era el túnel hallado en Las Choapas, Veracruz

Elementos de seguridad acudieron a inspeccionar el inmueble y confirmaron la existencia de un túnel de aproximadamente 50 metros de longitud.

Según los primeros reportes, el pasadizo contaba con sistema de ventilación, una cama improvisada y una salida estratégica hacia una de las calles principales de la localidad, lo que levantó sospechas sobre su uso con el crimen organizado.

Dentro del sitio también fueron encontrados diversos objetos, entre ellos herramientas, una motocicleta, cartones de cerveza y un altar dedicado a la Santa Muerte, entendiendo que el lugar no tenía mucho de haber sido deshabitado.

Las autoridades señalaron además que había rastros de que la excavación estaba aún en construcción, una teoría que fue reforzada por los materiales encontrados.

Gobierno de Veracruz confirma investigación de narcotúnel

Tras darse a conocer el hallazgo, el Gobierno de Veracruz confirmó que ya se abrió una investigación para esclarecer cuál era el uso real de esta estructura subterránea.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que ya se integran las carpetas correspondientes y que las autoridades ministeriales realizarán las diligencias necesarias para determinar si el sitio era utilizado para actividades ilícitas.

Mientras tanto, el inmueble quedó asegurado por elementos policiacos y ministeriales.

Por su parte, campesinos y vecinos de la zona pidieron mayor presencia de autoridades y reforzamiento de la seguridad, ante el temor de que el lugar sí estuviera relacionado con el tráfico de personas o la venta de drogas.