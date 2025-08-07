Cae importante líder del Cártel de Sinaloa que escapó de prisión en 1997 y huyó a México

Jaime René Huereca Casavantes, identificado como presunto líder del Cártel de Sinaloa, que había escapado de prisión para huir a México, fue detenido en Estados Unidos, informaron las autoridades de ese país.

Aunque el sujeto fue detenido en el Puerto de Entrada, en El Paso, Texas, el 1 de agosto de 2025, su arresto fue hecho de manera oficial este miércoles.

🚨NEW: A dangerous Sinaloa Cartel leader was just captured at the southern border after two decades of running drug and money ops for transnational gangs.



Thanks to intelligence provided by NCTC, and the swift law enforcement action of our partners @USMarshalsHQ, this criminal… pic.twitter.com/g0eJke7IXd — NCTC Director Joe Kent (@NCTCKent) August 6, 2025

EU celebra arresto de líder del Cártel de Sinaloa

El Centro Nacional Contraterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés) informó que la operación de arresto fue llevada a cabo por los socios del NCTC en el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos.

“Me enorgullece la labor del NCTC y de la Comunidad de Inteligencia para proporcionar inteligencia crucial a nuestros aliados en las fuerzas del orden, de modo que podamos librar a nuestro país de esta amenaza”, declaró en un comunicado, Joe Kent, director del NCTC.

Mientras que el director del USMS, Gadyaces S. Serralta, declaró que “localizar y arrestar a presos federales fugados es una misión fundamental del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Somos implacables. Ningún culpable escapará de la justicia, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos no descansará hasta encontrarlo y devolverlo a prisión para que cumpla su condena federal legal”.

¿Quién es el líder del Cártel de Sinaloa detenido en El Paso, Texas?

Jaime René Huereca Casavantes era considerado un peligroso líder del Cártel de Sinaloa, organización que estuvo encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Los reportes del gobierno de Estados Unidos señalan que Huereca escapó de una prisión estadounidense en 1997 y huyó a México.

Al parecer, este sujeto pasó más de dos décadas en actividades de narcotráfico a gran escala y blanqueando dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales.

“Un peligroso líder del Cártel de Sinaloa acaba de ser capturado en la frontera sur después de dos décadas de dirigir operaciones de drogas y dinero para bandas transnacionales”, escribió Joe Kent en su cuenta de X.

