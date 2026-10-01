Roban caja fuerte de oficinas del PRI en Buenavista, CDMX y atrapan al cocinero

Un cocinero fue detenido al ser señalado como probable responsable del robo de una caja fuerte que se encontraba dentro de las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en la colonia Buenavista de la Ciudad de México (CDMX).

El presunto ladrón fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al ser descubierto por personal de las oficinas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc este miércoles 30 de septiembre.

Cocinero fue retenido en oficinas del PRI en Buenavista tras robo

De acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX, el hombre al parecer pretendía llevarse dinero en efectivo después de causar daños a una caja fuerte.

Los hechos al interior de las oficinas del CEN del PRI en avenida Insurgentes 59, esquina con la calle Héroes Ferrocarrileros.

Policías que patrullaban por la zona fueron requeridos por personal del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes informaron que el presunto ladrón estaba retenido en las oficinas.

Guardia sorprendió a cocinero robando dinero de la caja fuerte

Cuando los policías llegaron, un hombre de 47 años, quien se identificó como coordinador de seguridad del edificio, les contó lo que había pasado.

Según su testimonio, esuchó ruidos extraños en el lugar y al investigar qué pasaba, se dio cuenta que un cocinero sustrajo 21 mil 700 pesos en efectivo de una caja fuerte.

Para sacar el dinero, el cocinero habría dañado la caja fuerte con un extintor que se encontraba en el lugar, por lo que lo detuvo y llamó a la policía.

Recuperan caja fuerte con más de 20 mil pesos de oficinas del PRI

El empleado de seguridad pidió a los policías que detuvieran al presunto responsable, a quien le realizaron una revisión preventiva y le hallaron el de dinero en efectivo que estaba en la caja fuerte, así como un teléfono celular.

Por tal motivo, los policías detuvieron al hombre de 68 años, quien, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien determinará su situación jurídica.