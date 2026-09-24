Ofrecían tres millones de dólares por él: ¿quién es “Kamoni”, capo del Cártel de Tepalcatepec detenido?

Edgar Valeriano "N", alias “Kamoni”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, fue detenido.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este 23 de septiembre de 2026 que este hombre al parecer operaba para el cártel en Michoacán.

EU buscaba a "Kamoni" y ofreció recompensa por él

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

Fue detenido derivado del intercambio de información con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y trabajos de Inteligencia Militar Central de la Defensa.

El Departamento de Estado ofrece recompensas por información conducente al arresto y/o condena, en cualquier país, de narcotraficantes mexicanos asociados con “Carteles Unidos” en México:



-Nicolás Sierra Santana, alias “el Gordo” – hasta $5 millones.

-Alfonso Fernández… pic.twitter.com/gd3t4szYTa — USA en Español (@USAenEspanol) August 24, 2025

Su arresto se realizó en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, este miércoles 23 de septiembre de 2026 tras una operación con personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Interpol México.

Al momento de su detención se le aseguró armamento y municiones.

"Kamoni" y lo asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la Ciudad de México (CDMX), para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

¿Quién es "Kamoni", presunto miembro del Cártel de Tepalcatepec?

Edgar Valeriano "N", alias “Kamoni”, cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec operaba en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y posesión de armas contra cinco altos dirigentes de Cárteles Unidos, y ofreció

recompensas de entre 3 y 10 millones de dólares por la captura de estos criminales, entre ellos "El Kamoni”.

Drug trafficking and weapons charges were filed against five top leaders of the Mexico-based Carteles Unidos — one of the world’s most dangerous cartels and a recently designated foreign terrorist organization.



$3M to $10M rewards are offered for these still-at-large… pic.twitter.com/kYP215CceJ — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 19, 2025

Es probable responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios del sector citrícola.

Además, es supuesto colaborador cercano de Juan José "N", alias "Abuelo", presunto jefe del grupo delictivo Cártel de Tepalcatepec.