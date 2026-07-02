Golpe a los “Cárteles Unidos": EU presenta acusación formal a Juan José ‘Juanjo’ y a Israel ‘Papo’ Vega, ambos familiares de ‘El Abuelo’

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia de Estados Unidos presentó la acusación formal en contra de Juan José 'Juanjo' Farias Mendoza, de 31 años, e Israel 'Papo' Vega Farias, de 37 años, miembros de alto rango de los Cárteles Unidos.

Los hombres son originarios del municipio de Tepalcatepec, del estado de Michoacán, México. Ellos son el hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias 'El abuelo', el máximo líder de este grupo criminal.

Productores mundiales de metanfetamina: La red catalogada como organización terrorista por EU

Juan José 'Juanjo' Farias Mendoza e Israel 'Papo' Vega Faria son integrantes de 'Los Cárteles Unidos', considerados como uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, capaces de fabricar varias toneladas al mes.

En el febrero 2025, los 'Cárteles Unidos' fueron designados como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designados, por el Departamento de Estado en Estados Unidos.

Su red de distribución que abarca Estados Unidos, con centros de operaciones en:



Dallas

Houston

Atlanta

Kansas City (Misuri)

Sacramento (California)

Los Ángeles

Denver

Chicago

Además, la red de distribución se extiende a Europa, Australia y otras regiones.

“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

La investigación de Estados Unidos para desmantelar al cártel

El Fiscal Federal, Francis M. Hamilton II, declaró que la investigación sobre los Cárteles Unidos comenzó en el Distrito Este de Tennessee, con la incautación de metanfetamina en un pequeño pueblo cerca de Knoxville, y una incautación mayor de más de 950 kilogramos de metanfetamina y fentanilo en las afueras de Atlanta.

El pasado agosto del 2025, el Departamento de Justicia anunció cargos presentados por la División Penal la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos contra varios elementos de mando y control de los Cárteles Unidos, incluido Juan José Farías Álvarez, también conocido como "Abuelo", el máximo líder del cártel, como parte de un esfuerzo conjunto de varias agencias para desmantelar los Cárteles Unidos.